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Con una cifra histórica, Mbappé eclipsó a Yamaal en su primer Mundial

K. Mbappe
L. Yamal
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Paraguay vs Francia
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Portugal
EE. UU.
Paraguay

Un intenso enfrentamiento entre los dos talentosos jugadores

A pesar del gran nivel que muestra Lamine Yamal con España en el Mundial 2026, no ha superado lo logrado por Kylian Mbappé en su debut mundialista hace ocho años.

En su debut, hace ocho años, Mbappé llevó a Francia al título y obtuvo el premio al mejor jugador joven.

Según Opta, Yamal es el tercer adolescente desde 1966 con al menos 30 regates en un Mundial, marca que podría aumentar.

El récord absoluto sigue en manos de Mbappé, que en 2018 completó 50 regates, la mejor marca de un adolescente desde que se registran estos datos.

Lee también: Uno de los grandes de Argelia, Mahrez pone fin a una carrera legendaria.

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El alemán Jamal Musiala es segundo con 32 regates en 2022, y Yamal tercero pese a su gran debut con la Roja.

La ironía es que Mbappé consiguió este récord con 19 años —solo uno más que Yamal—, tras liderar a Francia hacia el título, mientras que la estrella española juega ahora con 18.

Aunque Yamal aún tiene tiempo de sobra para batir récords, lo logrado por Mbappé en su primer Mundial sigue siendo la referencia para cualquier joven promesa.

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