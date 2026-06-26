Con una cifra espectacular, las armas de Donis pasan a la historia de Arabia Saudí en el Mundial

La selección saudí saltó al campo para enfrentarse a Cabo Verde con una alineación histórica. El seleccionador griego Georgios Donis optó por los jugadores más experimentados para los partidos clave de «Los Verdes» en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Según Opta, la media de edad del once titular ante Cabo Verde fue de 29 años y 267 días, la más alta en la historia de “Los Verdes” en Copas del Mundo.

Donis apostó por la experiencia y alineó a jugadores como Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Mohammed Kano, Salem Al-Dossari y Abdullah Al-Khaibari, pese a las críticas tras el duelo con España.

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El cuerpo técnico confía en que esa experiencia les ayude a manejar la presión, ya que Arabia Saudí necesita ganar para mantener vivas sus opciones de pasar a dieciseisavos.

La experiencia puede aportar ventaja mental, pero la afición espera que también se note en el juego tras la floja actuación ante España.