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Los jugadores de la selección de Egipto y el cuerpo técnico encabezado por Ali Maher homenajearon a la estrella Mohamed Salah antes del partido de mañana martes ante Malawi, correspondiente a la cuarta jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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La Federación Egipcia de Fútbol publicó en sus redes sociales oficiales imágenes de Salah sosteniendo una tarta con el número 70, en alusión a los goles que el capitán de Egipto ha marcado con la camiseta de la selección según las estadísticas que contabilizan todos sus tantos internacionales.

La celebración llega en medio de la polémica que ha rodeado el récord de Salah, después de que muchos creyeran que se había convertido en el máximo goleador histórico de la selección egipcia tras marcar dos goles en la contundente victoria por 5-0 sobre Malawi el pasado viernes, con lo que elevaba su cuenta a 70 tantos y superaba la marca anterior de Hossam Hassan (69 goles), exseleccionador de Egipto.

Sin embargo, las cifras publicadas por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reabrieron el debate sobre quién es el máximo goleador histórico de la selección , después de que la web oficial del organismo modificara los datos de Salah para confirmar que suma 68 goles internacionales, y no 70, lo que significa que Hossam Hassan sigue en lo más alto con 69 tantos según las estadísticas reconocidas por la FIFA.

El origen del problema estadístico se remonta a un amistoso que Egipto disputó ante Suazilandia, conocida actualmente como Esuatini, en marzo de 2013, en el que Salah marcó dos goles en la victoria por 10-0. Sin embargo, esos dos tantos no figuran en su cuenta en los registros de la FIFA, porque el partido no cumplió los requisitos para ser reconocido como internacional oficial de categoría A, al haber realizado la selección egipcia un gran número de cambios.

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Paradójicamente, un informe anterior publicado por la FIFA el pasado mes de junio indicaba que Salah había alcanzado los 68 goles internacionales antes del partido contra Malawi, pero la web modificó después la cifra a 66 antes del encuentro, de modo que el capitán de la selección se quedó en 68 tras su doblete, algo que desató una amplia polémica entre aficionados y medios de comunicación sobre cuál es la cifra correcta.

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Por su parte, el jugador del Trabzonspor publicó en sus redes sociales una imagen con el número 70 tras el último partido ante Malawi, como muestra de orgullo por lo logrado con la camiseta de Egipto.

Todo indica que Salah ha optado por celebrar su cuenta completa con la selección, según las estadísticas que computan todos sus goles, al margen de la polémica sobre los criterios de la FIFA para reconocer los partidos internacionales, sobre todo porque llegar a los 70 goles sigue siendo un logro excepcional en la trayectoria del capitán, aunque las fuentes estadísticas discrepen sobre la cifra oficial.

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La celebración llega antes del partido a domicilio ante Malawi, que supone una nueva oportunidad para que Salah siga marcando y se acerque a zanjar el debate: necesita un gol para igualar la marca de Hossam Hassan según los registros de la FIFA y dos para superarlo y quedarse en solitario en lo más alto de las estadísticas internacionales oficiales.

En lo que respecta a la selección, Egipto afronta el encuentro con la moral alta tras golear por 5-0 en El Cairo, un resultado que dio a Ali Maher un estreno ideal en el cargo, después de asumir el banquillo en sustitución de Hossam Hassan, que dejó su puesto hace unos días, en un relevo técnico producido en medio de una sucesión de acontecimientos en el seno de la selección.

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Egipto lidera el grupo B con 7 puntos tras disputar tres partidos, empatado con Angola, segunda, mientras que Malawi es tercera a cuatro puntos del liderato y Sudán del Sur cierra la clasificación sin puntos, lo que convierte el partido de mañana en una gran oportunidad para que Egipto selle por adelantado su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones.

La importancia del encuentro radica en que una victoria elevaría a Egipto a 10 puntos y le garantizaría la clasificación oficial para el torneo a falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias, dado que la distancia con Malawi ya es amplia y que los dos primeros de cada grupo se clasifican para la fase final, que se disputará en Kenia, Tanzania y Uganda en 2027.

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El homenaje a Salah tiene además un significado especial, después de que en los últimos tiempos su relación con Hossam Hassan atravesara un momento de tensión a raíz de su sustitución durante el partido contra Angola de la clasificación para la Copa Africana de Naciones, y de su posterior salida de la concentración de la selección y su ausencia en el siguiente encuentro, en medio de informaciones sobre desavenencias entre ambos, antes de que los dirigentes de la federación intervinieran para tratar de reconducir la situación.

La Federación Egipcia había anunciado la salida de Hossam Hassan y el nombramiento de Ali Maher en su lugar tras revisar los últimos acontecimientos, poniendo fin así a una etapa marcada por la tensión entre el exseleccionador y el capitán, mientras que el ambiente actual representa una oportunidad para que el nuevo cuerpo técnico devuelva la estabilidad al vestuario.