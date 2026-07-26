El Real Madrid tiene entre ceja y ceja el fichaje del marfileño Yan Diomande, estrella del Leipzig, e intensificó su interés por el jugador durante los últimos días, tratando de cerrar la operación.

Numerosos clubes compiten por hacerse con los servicios de la estrella de 19 años, encabezados por el Real Madrid, el París Saint-Germain, el Liverpool y el Manchester City.

Durante la semana pasada, las redes sociales se llenaron de rumores sobre la posibilidad de que se incorpore al Real Madrid, lo que provocó una amplia reacción entre los aficionados.

Y en lugar de mantener el silencio, Diomande decidió responder personalmente a una opinión que se le dirigió directamente.

Algunos creadores de contenido manifestaron dudas explícitas sobre la operación; por ejemplo, un usuario de TikTok se preguntó con dureza si el nivel del jugador marfileño justifica esta enorme cantidad para contratarlo.

Y dijo en un vídeo: «Ahora entiendo por qué el Real Madrid no ha ganado ningún título esta temporada. Dejasteis escapar a Barcola y Olise, y luego pagáis 100 millones de euros por Yan Diomande. ¿Quién es el ojeador del club? ¿Tiene realmente este jugador el nivel exigido para el Madrid? Vivirán otra temporada sin títulos».

La respuesta del marfileño llegó rápida y con un toque de ironía; en lugar de entrar en polémica o molestarse, Diomande optó por responder a través de su cuenta de TikTok, donde volvió a subir el vídeo del creador de contenido y añadió un emoticono de dos pulgares hacia arriba, dejando claro que las críticas no le habían molestado.







