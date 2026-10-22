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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Con un saque de puerta: Kane, protagonista de un hecho histórico en Europa

Friburgo vs Bayern Múnich
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H. Kane
Alemania
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Kane contribuyó de forma decisiva al empate del Bayern con el Arsenal

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, entró en la historia de la Liga de Campeones de Europa desde un ángulo poco habitual, durante el empate del gigante bávaro con su invitado Arsenal por (2-2), la noche de ayer miércoles, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Según la red de estadísticas "Opta", Kane se convirtió en el primer jugador en marcar un gol, dar una asistencia y ejecutar un saque de puerta, en un mismo partido de la Liga de Campeones de Europa, desde que comenzó la recopilación de datos detallados de la competición en la temporada 2003-2004.

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El impacto de Kane no se limitó a marcar el segundo gol del Bayern de penalti, ya que también fabricó el primer tanto de Alphonso Davies con un preciso pase filtrado.

Asimismo, el internacional inglés ejecutó él mismo un saque de puerta ante el Arsenal, en una imagen poco frecuente para un delantero, que dio inicio a una peligrosa jugada que estuvo a punto de otorgar un gol al equipo alemán.

Kane comparte el liderato de goleadores de la Liga de Campeones de Europa, esta temporada, con 4 goles, junto a un grupo de otros jugadores, entre los que destaca la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

El equipo bávaro había arrollado al Bodø/Glimt noruego (5-0), en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, antes de empatar con el Viking, también noruego, (3-3) en la segunda jornada.



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