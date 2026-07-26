Con un salario histórico: el Arsenal tienta a Vinicius Junior para dejar el Real Madrid

El Arsenal intenta seducir a Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, con un salario récord, con el fin de convencerlo de abandonar el club blanco.

El futuro de Vinicius Junior sigue siendo incierto ante la falta de renovación de su contrato con el Real Madrid y los intentos del Arsenal por ficharlo en el presente verano.

Según el diario "The Telegraph", el subcampeón de la Premier League prepara una oferta récord para atraer a Vinicius Junior y que se una a ellos en el Emirates Stadium.

El internacional brasileño, que afronta el último año de su contrato con el Real Madrid, percibe actualmente unos 470.000 euros semanales (400.000 libras esterlinas), pero se dice que el Arsenal está dispuesto a ofrecerle un salario más alto, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del club inglés.

El Arsenal vive un verano tranquilo en materia de fichajes hasta el momento, ya que solo ha incorporado al extremo Christos Tzolis y al portero Illan Meslier, pero la búsqueda de Vinicius supondría un cambio radical para el técnico Mikel Arteta.

El diario señaló que José Mourinho, el nuevo entrenador del Real Madrid, no quiere perder a ninguno de sus jugadores más destacados, pero la situación podría complicarse para Mourinho, ya que el Arsenal se dispone a explorar todas las vías para hacerse con Vinicius, a quien le quedan solo 12 meses de contrato.

Los informes indican que la directiva del club londinense ha estudiado los aspectos económicos de la operación y considera que el dinero no supondrá un obstáculo pese a todo, aunque hasta ahora no se ha producido ningún contacto oficial entre los dos clubes.