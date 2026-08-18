¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Con un salario astronómico: Reinders firma su contrato con Al Qadisiyah

Fichajes
T. Reijnders
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
1ª División
Manchester City vs Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Premier League
Países Bajos
Arabia Saudita
Inglaterra

El centrocampista neerlandés se acerca a la Liga Saudí

El neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, firmó los contratos de su traspaso al club Al Qadisiyah, convirtiéndose en su fichaje más reciente durante el actual periodo de traspasos veraniego.

Informes de prensa habían revelado que Al Qadisiyah entró en negociaciones avanzadas con el Manchester City para hacerse con Reijnders durante el actual periodo de traspasos veraniego, a cambio de 60 millones de euros.

El diario saudí "Al Riyadiah" afirmó que Reijnders firmó ya, este martes, los contratos de su traspaso al club Al Qadisiyah durante el mercado veraniego en curso.

Sin embargo, el diario aseguró que el centrocampista neerlandés se trasladará al club de la Región Oriental a cambio de tan solo 42 millones de euros, aunque percibirá un salario descomunal cuyo valor asciende a 18 millones de dólares.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Según lo revelado por informes de prensa con anterioridad, Reijnders llegó a Arabia Saudí ayer lunes para completar su traspaso al Al Qadisiyah, tras el acuerdo sobre todas las cláusulas.

Reijnders podría debutar con el Al Qadisiyah en el enfrentamiento ante el Al Ittihad, el próximo viernes, en la segunda jornada de la Liga Roshn, aunque esa decisión estará en manos del entrenador irlandés Brendan Rodgers.

El jugador, de 28 años, se unió al Manchester City durante el pasado periodo de traspasos veraniego, procedente del Milan, para disputar 50 partidos con el equipo, en los que logró marcar 7 goles y dar 8 asistencias.

Cabe recordar que el Al Qadisiyah trabaja para reforzar con fuerza sus filas de cara a la nueva temporada, especialmente porque participará en la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google