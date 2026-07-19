Con un resultado impactante, Argentina sufre como Francia ante España

España dominó la primera parte de la final del Mundial 2026 ante Argentina, y el equipo de Lionel Messi no tocó la pelota en el área rival, algo inédito en la historia del torneo.

Según Opta, Argentina no tocó el balón en el área rival en toda la primera parte, algo que solo ha ocurrido en contadas ocasiones desde 1966.

Es la tercera vez que le ocurre en una final, tras la de 1990 contra Alemania Occidental.

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En la final de 2022, Francia tampoco logró entrar en el área argentina en el primer tiempo.

Este dato confirma el dominio español, que neutralizó las claves del juego argentino, sobre todo a Lionel Messi, alejado de las zonas de peligro por la alta presión y la posesión impuestas por «La Roja».

España ya impuso ese dominio a Francia en semifinales, que ganó 2-0.