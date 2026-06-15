Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Con un resultado desastroso, Arabia Saudí expuso a Darwin Núñez ante Bielsa

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Darwin Núñez
Al Hilal
Arabia Saudita
Uruguay
EE. UU.

El delantero uruguayo ha tenido un rendimiento muy negativo

Los jugadores saudíes expusieron las debilidades de Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal, ante la mirada del argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, con una actuación desastrosa.

La selección saudí se midió a Uruguay en la madrugada de este martes en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Núñez, quien no jugó con el Al-Hilal en la segunda parte de la temporada pasada tras ser descartado de la Liga Roshen de Arabia Saudí, fue titular con Uruguay.

Sin embargo, la apuesta de Bielsa no funcionó: el exdelantero del Liverpool ofreció un rendimiento muy pobre en la primera parte.

Según Opta, fue el que menos tocó el balón en la primera parte: solo 8 veces.

Bielsa no dudó y lo reemplazó al inicio del segundo tiempo.

Se espera que Núñez deje el Al-Hilal en el próximo mercado estival, tras una temporada decepcionante desde su llegada en 2025 procedente del Liverpool.

Anuncios