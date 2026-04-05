Con un puño de hierro y una izquierda implacable... Caroline Dubois derrota a Terry Harper en una noche histórica

La británica Caroline Dubois se proclamó campeona mundial unificada de peso ligero tras imponerse por puntos a su compatriota Terry Harper, en un reñido combate celebrado en el Olympia de Londres, capital del Reino Unido, sumando así el título de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) al que ya ostentaba de la Asociación Mundial de Boxeo (WBC).

El combate, que los aficionados llevaban semanas esperando, comenzó a un ritmo moderado antes de que Dubois impusiera gradualmente su dominio, logrando derribar a Harper en el sexto asalto tras una serie de golpes precisos, entre los que destacó un directo seguido de un potente gancho de izquierda.

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A pesar de sufrir una grave lesión sobre el ojo izquierdo como consecuencia de un choque de cabezas en el octavo asalto, Harper demostró un gran espíritu de lucha y siguió combatiendo hasta el décimo y último asalto, en medio de un gran apoyo del público.

El combate terminó con la decisión de los jueces a favor de Dubois con puntuaciones de 98-91, 97-92 y 98-91, logrando así su decimotercera victoria en su carrera sin ninguna derrota, frente a un empate, mientras que el balance de Harper se quedó en 16 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Tras el combate, Dubois declaró a la BBC: «Intenté acelerar el ritmo, pero Terry es una rival muy difícil; se movía con inteligencia y tuve que ser yo quien marcara el ritmo».

Y añadió: «Siento que mi nivel bajó un poco al final, pero mejoro cada vez. Ella es una campeona y no le gusta perder, igual que a mí. La mejor ganó esta noche, y espero que me conceda el respeto que me merezco».

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El histórico pabellón de Kensington fue testigo del regreso de los combates por el título mundial tras una larga ausencia, ya que en la década de los noventa acogió enfrentamientos entre leyendas del boxeo británico.

Harper subió al ring con gran confianza, arropada por el apoyo de los aficionados de su Yorkshire natal, mientras que Dubois recibió una calurosa acogida por parte del público londinense, ya que desde su infancia se la conoce por su gran pasión por el boxeo, hasta el punto de que fingía ser un chico para poder practicar este deporte en sus inicios.

El combate estuvo marcado por momentos de tensión entre ambas boxeadoras desde la fase de preparación, tras intercambiar declaraciones mordaces, llegando incluso a un empujón físico durante una rueda de prensa previa al enfrentamiento, lo que aumentó la expectación antes del combate.

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Aunque los primeros asaltos no estuvieron a la altura de las expectativas, Dubois logró imponer su ritmo gracias a su concentración en los golpes dirigidos al cuerpo, antes de encender el pabellón en el sexto asalto al derribar a su rival.

En los asaltos séptimo y octavo, Dubois siguió presionando con su potente mano izquierda, mientras la sangre brotaba de la herida de Harper, que resistió con valentía hasta el final.

A pesar de los intentos de Harper en el último asalto por darle la vuelta al resultado, la superioridad de Dubois fue evidente, lo que le permitió hacerse con el título y consolidar su posición como una de las principales estrellas del boxeo femenino a nivel mundial.