Con un nuevo peinado: Cucurella se roba los corazones con un gesto humanitario

La estrella española Marc Cucurella, recientemente incorporado al Real Madrid, recibió un amplio reconocimiento tras protagonizar un gesto extraordinario hacia un cartero.

Cucurella sigue viviendo el ambiente de la consagración en la Copa del Mundo, después de haber sido uno de los integrantes de la selección española que se impuso a Argentina por un gol a cero en el partido final.

El diario "The Sun" señaló que el defensor español acaparó las miradas tras compartir parte de la alegría de este logro histórico con su cartero, Gary, con quien mantiene una buena relación.

Gary habló sobre esta situación a través de su cuenta en las redes sociales, elogiando la humildad del jugador después de que este le permitiera experimentar sostener la medalla de campeón.

El cartero describió a Cucurella como "una persona sumamente humilde" y escribió en una publicación en Instagram: "Tuve una oportunidad maravillosa de hablar con el campeón del mundo Marc Cucurella mientras entregaba el correo en su casa".

Gary añadió: "Es una persona amable y humilde, y me permitió sostener la medalla de campeón de la Copa del Mundo. Creo que soy el primer inglés en sostener una medalla de campeón del mundo en 60 años".

El cartero también publicó una foto de la medalla colgada alrededor de su cuello, junto a una "selfie" que se tomó con Cucurella.

La imagen también mostró el nuevo peinado del jugador español, que abandonó su habitual cabello rizado y voluminoso y apareció esta vez con trenzas ordenadas y sueltas.

Los aficionados reaccionaron ampliamente al gesto de Cucurella y elogiaron sus valores y su humildad. Uno de ellos añadió: "Cucurella es un hombre muy respetuoso, no es arrogante a pesar de su triunfo, y además realiza muchas obras benéficas". Un tercero escribió: "Es realmente una persona magnífica. Me encantó mucho esta historia". Mientras que un cuarto comentó: "Cuanto más sé de él, más lo admiro".

Otros reconocieron que "les resulta difícil odiarlo", después de que diera una imagen destacada gracias a su nivel y a su personalidad durante la Copa del Mundo.

El jugador había tocado los corazones de la afición recientemente, tras revelar que deja su cabello largo de forma intencionada para que su hijo, que padece autismo, pueda reconocerlo con facilidad entre los jugadores durante los partidos.