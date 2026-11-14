Con un nuevo pasatiempo: ¿buscó Cristiano Ronaldo enviar un mensaje indirecto a Jesús?

Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram una foto suya junto a dos de sus amigos mientras practicaba golf, justo en el momento en que la rueda de prensa de la selección de Portugal estaba a punto de comenzar, de cara al duelo ante Dinamarca.
Tras pasar unos días en Portugal, donde estuvo en su mansión de la zona de Quinta da Marinha, en Cascais, Ronaldo regresó a la capital saudí, Riad, para continuar con su afición por el golf, que parece haberse convertido en su más reciente pasatiempo junto al fútbol.
Ronaldo no estuvo solo durante su jornada en el campo de golf, pues le acompañaron José Semedo, director ejecutivo del club saudí Al Nassr, junto a Simão Coutinho, director deportivo de la entidad.
La aparición de Ronaldo en Riad llega días después de anunciar el final de su carrera internacional con la selección de Portugal, para iniciar una nueva etapa lejos del ambiente del combinado nacional, en un momento en el que sus excompañeros se preparan para disputar el primer partido de Portugal tras su ausencia, frente a Dinamarca.
Jesus habla del homenaje a Ronaldo
En la rueda de prensa, Jesus afirmó que Cristiano Ronaldo seguirá siendo una leyenda en la historia del fútbol portugués, subrayando la importancia de que continúe apoyando a las nuevas generaciones.
Related Topics
Jesus habló de la iniciativa de la Federación Portuguesa de Fútbol relativa al homenaje a Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Dinamarca, diciendo: «Este asunto es responsabilidad de la Federación Portuguesa, y en concreto de mis departamentos de fútbol y asuntos deportivos, junto al presidente de la Federación».
Y añadió: «Me parece que esta idea es magnífica, pues nadie puede olvidar los 23 años que Cristiano pasó con la selección, lo que aportó y lo que representó en el mundo del fútbol, tanto con la selección como con los demás clubes».
Informaciones periodísticas portuguesas señalaron ayer jueves que todos los jugadores de la selección portuguesa saltarán al terreno de juego antes del partido ante Dinamarca vistiendo la célebre camiseta número 7 que estuvo ligada a Ronaldo, en una iniciativa de homenaje sin precedentes para celebrar el legado histórico de la estrella con la selección de su país.
Jesus prosiguió: «No trabajé con Cristiano una sola semana, sino que pasé con él un año entero, y por eso sé muy bien hasta qué punto es importante, no solo para los nuevos jugadores, sino también para los jóvenes de todas partes del mundo».
Y continuó: «Creo que es una idea magnífica que sigamos sin olvidar que es una leyenda del fútbol portugués. Ya no sé qué va a pasar, él es el único que lo sabe».
Sobre las opciones ofensivas disponibles ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, y su opinión acerca de Gustavo Varela y Fábio Silva, Jesus dijo: «Los dos jugadores tienen características diferentes. Gustavo Varela es un delantero puro, y se parece mucho a Gonçalo Ramos».
Y explicó: «En cuanto a Fábio, tiene una mayor capacidad de movimiento, y sabe cómo liderar el ataque por sí solo. Y como dije, juega muchas veces en el Borussia Dortmund como segundo delantero, y por esa razón lo elegimos en la primera convocatoria, porque vimos que tiene características diferentes a las de Cristiano y Gonçalo Ramos».