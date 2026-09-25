En un giro sorprendente y conmocionante que ha sacudido los círculos comerciales de Trabzon, el uso del nombre de la estrella egipcia Mohamed Salah en las campañas publicitarias se ha convertido en una pesadilla legal que ha costado a 21 empresas más de 50 millones de liras turcas, en un caso cuyos entresijos revelan una maniobra legal internacional de gran calibre.

La historia comenzó con un comunicado de advertencia emitido recientemente por el club Trabzonspor, en el que alertaba a las empresas y establecimientos contra el uso del nombre de Mohamed Salah en campañas, anuncios y promociones comerciales al margen de las actividades comerciales del club y sin obtener las licencias necesarias.

Un comunicado que a primera vista parecía un trámite rutinario para proteger los derechos del club. Pero la realidad, según revelaron fuentes bien informadas al portal turco «61saat», era completamente distinta y mucho más grave.

El aviso secreto desde Londres

Se supo que la actuación del Trabzonspor no fue una decisión unilateral, sino que se produjo de manera forzosa tras un aviso legal oficial y contundente que el club recibió de un célebre bufete de abogados británico que representa directamente a la estrella egipcia Mohamed Salah.

Es sabido a nivel mundial que los derechos de uso del nombre, la imagen y el logotipo de estrellas de la talla de Salah están protegidos por contratos sumamente estrictos, y los representantes de Salah solicitaron a la directiva del Trabzonspor que adoptara todas las medidas necesarias para detener el uso comercial no autorizado de los derechos de su cliente.

Ante este aviso, el Trabzonspor se vio obligado a actuar de inmediato en el marco de sus obligaciones contractuales y legales para evitar las consecuencias jurídicas que podrían afectar al propio club en caso de que las empresas continuaran explotando el nombre de Salah.

21 empresas en el banquillo de los acusados

Sin embargo, algunas empresas ignoraron el aviso del Trabzonspor, mientras que otras no fueron conscientes de la magnitud de las graves consecuencias.

Según información confirmada, las acciones tomaron otro rumbo y fueron en aumento, ya que se emprendieron medidas legales efectivas contra 21 empresas que operan en Trabzon y en otras provincias turcas, y se afirma que el valor total de las reclamaciones y sanciones legales derivadas de ellas supera los 50 millones de liras turcas.

Se supo que algunas empresas se apresuraron a retirar sus anuncios y campañas que mencionaban el nombre de Salah de los escaparates de los establecimientos y de las redes sociales tras el aviso, pero eso no detuvo la persecución, ya que las acciones legales siguen en pie por los usos anteriores, y se señaló que algunos propietarios de establecimientos recibieron llamadas directas de abogados en las que se les informó del inicio de los procedimientos en su contra.

Entre la ley y las circunstancias económicas

En declaraciones exclusivas, varios de los empresarios afectados afirmaron que no tenían ninguna intención de perjudicar al Trabzonspor ni a la estrella Salah, señalando que enfrentarse a estas cifras astronómicas en medio de las difíciles circunstancias económicas supone una carga catastrófica para ellos, y que no esperaban que las consecuencias de usar un nombre en una campaña publicitaria fueran tan graves.

La paradoja se complica aún más porque algunas de estas empresas fueron patrocinadoras o apoyaron al Trabzonspor en distintos momentos, lo que sitúa el caso entre dos dimensiones: la protección de los estrictos derechos legales de las estrellas mundiales y las dificultades económicas de los propietarios de establecimientos de buena fe.

Un mensaje claro para toda Turquía

Lo que ocurre hoy no es un simple procedimiento de control publicitario por parte del Trabzonspor, sino un mensaje de advertencia en un tono muy severo para todas las empresas de Trabzon y de toda Turquía: usar el nombre de Mohamed Salah en cualquier anuncio o promoción sin permiso y sin los derechos comerciales necesarios puede costar millones.

Y lo más importante, el caso no termina con solo borrar el anuncio de Instagram, pues el uso anterior por sí solo basta para exponer a la empresa a responsabilidad legal y al pago de indemnizaciones cuantiosas.











