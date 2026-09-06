Con un mensaje conmovedor: la estrella de Marruecos rompe su silencio tras la dolorosa tragedia

El marroquí Sofiane Rahimi, estrella del Al-Ain de Emiratos, rompió su silencio con un emotivo y conmovedor mensaje, tras la tragedia del fallecimiento de su padre el pasado jueves.

Rahimi escribió, a través de su cuenta de Instagram: "Escribo estas palabras con lágrimas en los ojos, y todavía intento asimilar la noticia más dura que he recibido en mi vida".

Y continuó: "Hoy me despido de mi padre, la persona que fue la primera en creer en mí, la primera en animarme, mi primer apoyo y sostén en mi vida y en mi trayectoria, en el campo y en todo en esta vida".

Y señaló: "Hoy te has ido, padre, y contigo se ha ido una gran parte de mí. Has dejado en mi corazón un vacío que nada podrá llenar, y has dejado tras de ti recuerdos que permanecerán conmigo mientras viva. Te has ido de mi vista, pero nunca te irás de mi corazón".

Y añadió: "Al ver este gran cortejo que te acompañó a tu última morada, comprendí cuán querido eras y cuánta huella dejaste en los corazones de la gente. Tu funeral no fue una simple despedida, sino un testimonio de tu cariño y de tu lugar en los corazones de todos los que te conocieron. Que Dios tenga misericordia de todos los que te acompañaron, de todos los que rezaron por ti y de todos los que estuvieron a nuestro lado en este difícil día".

Y agregó: "Que Dios te conceda su amplia misericordia, padre, que te acoja en la extensión de su paraíso, que haga de tu tumba un jardín de los jardines del paraíso, que ilumine tu tumba, que alivie tu soledad y que te perdone tus pecados anteriores y posteriores".

Y concluyó: "Te quiero, padre, y tu amor y tu recuerdo permanecerán en mi corazón hasta el último día de mi vida. No te olvidaré mientras viva, y seguiré llevando tu mensaje y tus palabras conmigo en cada paso hasta que Dios nos reúna de nuevo".