¡Con un idioma que dejó a todos boquiabiertos! La estrella del Real Madrid revela «la gran sorpresa» sobre Mourinho

El centrocampista turco Arda Güler expresó su enorme satisfacción por trabajar bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, y afirmó que su cuarta temporada con el Real Madrid registrará un desarrollo aún mayor tras su destacado rendimiento la temporada pasada.

Güler declaró, en unas palabras a los medios oficiales del club blanco, que "trabajar con una leyenda como Mourinho es una oportunidad maravillosa", elogiando la claridad del entrenador portugués y su cuerpo técnico a la hora de explicar las instrucciones, además de su gran honestidad fuera del terreno de juego.

Regreso tras la decepción del Mundial

El jugador turco, de 24 años, se incorporó a los entrenamientos esta semana en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras sus vacaciones después de la decepcionante participación en la Copa del Mundo, en la que Turquía se despidió del torneo en la fase de grupos.

Y añadió Güler, en un español fluido: "Echaba de menos volver a casa. Estoy muy feliz de empezar a trabajar para ofrecer siempre un mejor rendimiento sobre el terreno de juego", señalando que la pretemporada se centra en el aspecto físico, junto con escuchar y aprender de las exigencias de Mourinho.

Una ambición que no se detiene

El centrocampista nacido en Ankara espera seguir desempeñando un papel clave tras su destacada actuación la temporada pasada, en la que fue uno de los pocos jugadores que mantuvieron un buen nivel de forma constante en las filas del conjunto merengue.

Güler concluyó sus declaraciones diciendo: "He aprendido y he mejorado mucho, pero mi entusiasmo nunca ha cambiado. Quiero ganarlo todo, exactamente igual que en mi primer día, y hacer felices a los aficionados del Real Madrid".