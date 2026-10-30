El belga Yannick Carrasco, extremo del Al-Shabab, fue el protagonista del partido del pequeño clásico ante el Al-Ahli, en la Roshn Saudi League.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó hoy viernes en el estadio SHG Arena de Riad, la capital saudí, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Carrasco fue la gran figura del encuentro, tras lograr un hat-trick histórico, además de asistir en otro gol del delantero brasileño Ricardo Matías.

La estrella belga marcó el segundo gol del Al-Shabab en el minuto 26 del partido, con un tiro libre que ejecutó con maestría ante el joven portero suplente Abdullah Abdo.

Y apenas 3 minutos después del inicio de la segunda parte, Carrasco fabricó el cuarto gol del Al-Shabab, tras enviar un centro a la cabeza de Ricardo Matías, que la mandó al fondo de la red con un remate de cabeza.

En el minuto 66, Carrasco añadió su segundo gol y el quinto del Al-Shabab, desde el punto de penalti que se ganó el delantero colombiano Roger Martínez, tras ser derribado por Mohammed Suleiman Bakr, defensa del Al-Ahli.

Bakr volvió a derribar al propio Carrasco en el minuto 82, por lo que el Al-Shabab consiguió un penalti con el que el extremo belga marcó el sexto gol del conjunto de la capital, firmando así un hat-trick histórico para él.

El hat-trick fue el segundo de la estrella belga en su historia de participaciones en la Roshn Saudi League, después de haber hecho lo mismo en el enfrentamiento ante el Al-Riyadh, el pasado febrero, según la red de estadísticas «Opta».

Carrasco se convirtió, además, en el segundo jugador en marcar un hat-trick en el partido del pequeño clásico entre el Al-Ahli y el Al-Shabab desde la temporada 2009-2010, tras Mohammed Ben Yattou, que lo logró con «los leones» en septiembre de 2016.

Cabe recordar que Carrasco elevó su cuenta goleadora en la actual temporada de la Roshn Saudi League a 6 goles, irrumpiendo así en la pelea por el liderato de los máximos anotadores, que encabeza el inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, con 13 goles.