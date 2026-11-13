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La selección de Egipto sub-17 se acercó a sellar su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones juvenil, tras lograr su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias del norte de África, al imponerse a su homóloga de Marruecos por un gol a cero, en el partido que ambas disputaron en el Estadio Olímpico de la ciudad tunecina de Susa, dentro de los encuentros de la segunda jornada.

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Youssef Ali marcó el gol de la victoria para la selección de Egipto en el minuto 11, con un potente disparo desde fuera del área, otorgando a Egipto una ventaja temprana, después de que Mohamed Mostafa "Costa" fallara un penalti un minuto antes, que el árbitro argelino Mohamed Rafik Aouina había señalado a favor de Omar Chaboun.

La selección de Egipto reforzó su liderato en la clasificación eliminatoria, tras elevar su cuenta a 6 puntos, logrando el pleno en las dos primeras jornadas bajo la dirección de su director técnico Abdel Sattar Sabry.

Egipto había comenzado su recorrido con la victoria ante Túnez, antes de continuar con sus resultados positivos frente a Marruecos, situándose a las puertas de la clasificación para la fase final continental.

La victoria sobre Marruecos otorgó a la selección de Egipto una ventaja importante en la carrera por la clasificación, tras superar a rivales directos por los dos billetes de ascenso, antes de disputar su último partido en las eliminatorias, que determinará en gran medida la identidad de los clasificados.

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Por su parte, la segunda jornada presenció una amplia victoria de la selección de Túnez sobre Argelia, de modo que ambas selecciones continúan disputándose uno de los dos billetes de clasificación.

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La selección de Argelia había comenzado su recorrido con la victoria sobre Marruecos, por lo que las cuentas de la clasificación siguen abiertas pese al liderato de Egipto con 6 puntos.

La selección de Egipto se prepara para enfrentarse a su homóloga argelina el próximo lunes, en la última jornada de las eliminatorias, buscando confirmar su superioridad y cerrar su recorrido con un resultado positivo que refuerce sus opciones de clasificarse para el torneo africano. El partido reviste una importancia especial para la selección de Argelia, que busca compensar su derrota ante Túnez y aferrarse a sus posibilidades de disputar uno de los dos billetes de ascenso.

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Las eliminatorias del norte de África se disputan con la participación de 4 selecciones: Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez, tras la retirada de la selección libia, y los dos primeros clasificados avanzan a la fase final de la Copa Africana de Naciones sub-17, prevista para disputarse en Marruecos.

La selección de Egipto espera aprovechar su fuerte comienzo y sellar su clasificación en la última jornada.