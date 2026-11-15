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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, marcó de penalti el 1-0 de los Three Lions en el partido de la Liga de Naciones disputado en España e igualó así un récord de hace décadas.

Con ese gol a domicilio, el jugador de 33 años se convirtió en apenas el segundo futbolista de la historia de la selección inglesa en marcar al menos un tanto en siete partidos consecutivos como visitante.

Hasta entonces, solo Tom Finney había logrado esa hazaña. El exjugador de ataque firmó esa racha entre septiembre de 1946 y mayo de 1948.

Para Kane, los días de momentos especiales no dejan de sucederse. Poco antes de la victoria por 2-1 contra los croatas en el estadio de Wembley, en Londres, el delantero del Bayern recibió un homenaje por haber ganado el Balón de Oro, en presencia del heredero al trono inglés, el príncipe Guillermo, y del legendario portero Peter Shilton. Los espectadores lo celebraron en las gradas con una coreografía de grandes dimensiones.

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La elección de Kane como mejor futbolista del mundo puso fin a una larga sequía para el fútbol inglés: antes del goleador, el último en llevarse el galardón a la cuna del fútbol había sido Michael Owen, en 2001.

Getty Images

Más partidos con Inglaterra: ¿a quién superó Harry Kane para hacerse con el récord?

Con su participación contra los croatas, Kane disputó además su partido número 126 con los Three Lions y superó a Shilton, hasta entonces líder de la clasificación, que había conservado el récord durante décadas. Kane declaró después: «Creo que es uno de los mayores hitos de mi carrera».

La prensa nacional e internacional también elogió al ganador del Balón de Oro. El Daily Mail escribió, por ejemplo: «Kane merece estar en el Salón de la Fama del fútbol porque es uno de los delanteros más letales de la historia. Merece estar allí por la humildad que demuestra y por su empeño en mejorar constantemente». El diario suizo Blick preguntó: «¿Cuándo lo nombrarán caballero?»