Lionel Messi lideró la remontada de su club, el Inter Miami, ante el New England Revolution, tras ofrecer una asistencia decisiva y marcar el gol de la victoria, colocando a su equipo en el segundo puesto de la clasificación de la Conferencia Este y asegurándole la clasificación a la Concachampions.

El diario Sport repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que Messi resolvió las cosas en el minuto 83 con un disparo de su pierna izquierda, tras hacer gala de su habilidad en el regate.

La estrella argentina llegó así a su gol número 26 esta temporada en la liga estadounidense de fútbol.

Messi había fabricado el gol del empate del mexicano Germán Berterame, que marcó de cabeza en el minuto 69 y estableció la igualada, después de que Dániel Gazdag adelantara al New England en el minuto 53.

El Inter Miami recuperó su actividad tras finalizar la primera parte con empate sin goles, para luego encontrarse por detrás en un enfrentamiento directo por el segundo puesto.

La victoria permitió al Inter Miami alcanzar los 59 puntos y adelantar al New England, que se quedó congelado en 58 puntos.

Además, el Inter Miami puso fin a una racha de dos partidos sin lograr una victoria y aseguró su participación en la próxima edición de la Concachampions, el último de los grandes títulos que Messi aspira a conquistar.

El segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Este seguirá pendiente hasta la última jornada de la fase regular, prevista para la próxima semana.

El Inter Miami cerrará su camino con un enfrentamiento ante el Charlotte, aventajando por un punto al New England, mientras que el Revolution se medirá a su rival, el Orlando City.