Con un emotivo mensaje: Khalid Al-Ghamdi anuncia su salida de la presidencia del Al-Ahli saudí

Khalid Al-Ghamdi, presidente del Al-Ahli saudí, anunció oficialmente su salida del cargo mediante un emotivo mensaje a través de su cuenta personal en la red social "X".

Al-Ghamdi escribió: "Queridos aficionados del Al-Ahli, tras mi etapa como presidente de la junta directiva de esta gran entidad durante los últimos tres años, de los que me siento honrado y orgulloso en mi carrera profesional".

Y añadió: "Anuncio hoy mi dimisión de la presidencia del club Al-Ahli, una etapa que vivió numerosos desafíos y logros, entre los más destacados la conquista de dos títulos consecutivos de la Elite de Asia y la Supercopa de Arabia Saudí".

Continuó: "Todo mi agradecimiento a los miembros de la junta directiva, al Fondo de Inversiones Públicas, a los empleados del club, a sus jugadores, a los cuerpos técnico y administrativo, a la asociación de aficionados del club y a todos los que nos apoyaron o discreparon con nosotros por el interés de la entidad".

Y prosiguió: "En cuanto a vosotros, aficionados del club Al-Ahli, siempre fuisteis el sostén y el compañero en cada éxito. Gracias por vuestra confianza y vuestro apoyo, y no me olvidéis en vuestras oraciones, pues todo lo logrado fue gracias a Dios en primer lugar y luego a vuestro gran respaldo".

Y concluyó: "Hoy dejo el cargo, y el Al-Ahli permanece erguido con su historia y su afición, con mi plena convicción de que es capaz de continuar el éxito y lograr más en todas las competiciones en el futuro. Gracias al Al-Ahli y a su leal afición".

Informaciones periodísticas habían confirmado, con anterioridad, que Khalid Al-Ghamdi dimitiría de su cargo como presidente del Al-Ahli para presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, en sustitución de Yasser Al-Misehal.

Al-Ghamdi se marchará tras tres años llenos de logros en la trayectoria del Al-Ahli, ya que el equipo se coronó bajo su mandato con el título de la Liga de Campeones de la Elite de Asia en dos ocasiones, así como con la Supercopa de Arabia Saudí por primera vez tras nueve años de ausencia.