Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, anunció su retirada del fútbol internacional en una sorpresa mayúscula, después de haber confirmado previamente su deseo de continuar, para seguir los pasos de su eterno rival Lionel Messi, quien había anunciado su retirada hace cerca de un mes.

Ronaldo bajó el telón de su trayectoria internacional, tras 23 años desde su debut con la camiseta, en un paso que reveló mediante un emotivo mensaje de despedida publicado a través de sus cuentas en las redes sociales la mañana de este jueves.

El capitán de Portugal no esperó al anuncio de la lista del entrenador Jorge Jesus, prevista para mañana viernes, de cara al parón internacional de noviembre, para dar a conocer su decisión.

La estrella del Al-Nassr saudí eligió despedirse de la selección con un mensaje grabado que se extendió durante cerca de 5 minutos, en el que apareció dirigiéndose a la afición portuguesa.

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Ronaldo puso fin a su andadura internacional tras disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles, y conquistar tres títulos con la selección de su país, el más destacado la Eurocopa "Euro 2016", además de dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Rebeldía, sanción y retirada

Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que ocupó a los círculos deportivos durante el pasado parón internacional y suscitó interrogantes sobre su relación con su entrenador Jorge Jesus.

La tensión se adueñó de la selección de Portugal después de que Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Dinamarca sin permiso.

Ronaldo ya había cumplido la sanción de suspensión de 30 días, y también abonó una multa económica de 255 euros, tras abandonar la concentración de la selección.

La estrella portuguesa ya había mostrado su disposición a aceptar cualquier sanción derivada de su comportamiento, algo que efectivamente ocurrió, pero la crisis no se detuvo en el aspecto disciplinario, ya que la relación entre él y Jesus no logró superar la disputa surgida entre ambos.

Ronaldo se sintió traicionado por las declaraciones aclaratorias que realizó el entrenador portugués, al considerar que no respetaron el acuerdo explícito al que ambas partes habían llegado durante una reunión anterior, lo que le llevó a aclarar su postura en un mensaje de tono áspero.

El estado de tensión entre ambas partes se mantuvo, en medio de dudas sobre la presencia de Ronaldo en la próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17 del mismo mes, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

A pesar de que el nombre de Ronaldo figuraba en la lista preliminar de la selección de cara a los dos partidos, la decisión de retirarse puso un punto final definitivo a las especulaciones sobre su regreso, de modo que el dueño del dorsal número 7 se ausentará de la selección de su país durante lo que resta de su carrera futbolística.

La Federación Portuguesa de Fútbol, representada por su presidente Pedro Proença, había intentado intervenir para contener la crisis y devolver a Ronaldo a las filas de la selección, pero los esfuerzos de mediación no lograron que las cosas volvieran a la normalidad.

A continuación, el texto íntegro del mensaje de despedida de Ronaldo:

"Al pueblo portugués, ha llegado el día en que devuelvo el dorsal número 7 a nuestra selección de todos. Nunca sentí que fuera solo mío, pero durante 23 años tuve el honor y la responsabilidad de llevarlo, defenderlo y llevarlo conmigo a los estadios de todo el mundo.

Hoy ha llegado el momento de entregar el testigo al futuro. No fue una decisión fácil, pues hay decisiones que no toma solo la razón, sino en las que participa también el corazón.

Pongo fin a un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y recuerdo todo lo que viví con la selección, no veo solo partidos, goles, récords y copas, sino que veo a personas. Veo a emigrantes que sentían que Portugal se acercaba a ellos durante 90 minutos, y veo a millones de portugueses a quienes no conocí en persona, pero que fueron parte de mi vida. Porque, al final, el fútbol es mucho más que un simple juego: es la gente.

A lo largo de mi trayectoria con la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, ser el mejor y hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, aspiré a más y creí en nuestra capacidad de llegar lo más lejos posible, y di todo lo que tenía por esta camiseta.

Vivimos tardes y noches perfectas, y conseguimos victorias que jamás olvidaré, al igual que sufrimos derrotas cuyo recuerdo todavía hoy me duele. A veces fallé, sufrí y pasé por momentos en los que no pude dar a los portugueses lo que tanto deseaban, pero nunca me rendí y, lo más importante, nunca perdí el orgullo de representar a Portugal.

A lo largo de estos años aprendí cosas muy sencillas: los goles pasan, las copas quedan en los museos y los récords acaban siendo batidos por alguien, pero hay algo que el tiempo nunca podrá borrar, y es el lugar que ocupamos en el corazón de la gente. Si alguna vez os hice felices, o hice que abrazarais a alguien tras uno de mis goles, u olvidarais un momento difícil, o os sintierais orgullosos de nuestro país, entonces todo lo que hice valió la pena. Porque ser portugueses significa también eso: sufrir juntos, levantarnos juntos y volver a creer.

Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que no se rindan y nuevas generaciones que crean en la posibilidad de llegar a lugares a los que nadie llegó antes. Porque un país que sigue forjando a sus nuevos héroes es un país que no deja de creer en sí mismo.

A mis compañeros de la selección quiero dedicarles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, cada abrazo, cada debate, cada momento de silencio antes de saltar al campo, por cada victoria que celebramos juntos y cada derrota que nos hizo más fuertes. Ha sido un honor para mí ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo, y vosotros sois parte de mi historia.

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utilleros y a todos los que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, gracias. Muchos de vosotros no aparecisteis en las fotos, pero sin vosotros ninguna de esas fotos habría sido posible.

A mi familia, gracias por compartir conmigo este sueño y por comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección tuvo que ocupar también un espacio de vuestras vidas. Si he llegado hasta aquí, es porque siempre fuimos una sola mano.

Y a los portugueses, y a todos los hijos de Portugal repartidos por el mundo, quiero deciros algo último. Hay una imagen que llevaré siempre conmigo, y es el momento en que suena el himno nacional. Miro a mi alrededor y veo a mis compañeros, las gradas, los niños, las madres, los padres y los abuelos, y veo a portugueses que recorrieron largas distancias solo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes: no hay clubes, ni colores, ni clases sociales, ni profesiones, ni opiniones, solo una única pasión: Portugal.

Este sentimiento lo llevaré conmigo toda la vida. Hoy termina mi viaje dentro del campo con la selección nacional. Me marcho con la cabeza alta, orgulloso del camino que recorrí y consciente de que di todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros, y seguiré sufriendo, alegrándome y celebrando cada victoria de Portugal desde lo más profundo de mi corazón.

Pasé mi vida trabajando para convertirme en el mejor jugador del mundo, pero hoy comprendo que la mayor victoria fue merecer representar al mejor país del mundo.

Gracias por estos 23 años, y gracias por haber creído en mí y por haberme dado la oportunidad de vivir un sueño que empezó cuando no era más que un niño en la isla de Madeira, corriendo detrás de un balón.

El dorsal número 7 permanecerá, y el orgullo de haberlo llevado será mío para siempre. Portugal siempre estará dentro de mí.

Hasta siempre, Cristiano Ronaldo".