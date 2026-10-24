Con un breve mensaje: Cristiano Ronaldo celebra el aniversario de la fundación del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, quiso celebrar el aniversario de la fundación del club saudí a través de un breve mensaje.

El Al Nassr celebra este sábado el 71º aniversario de su fundación, ya que fue fundado el 24 de octubre de 1955.

Ronaldo publicó un breve mensaje en su cuenta de la red social "X", en el que escribió: "71 años de pasión, feliz cumpleaños al Al Nassr".

El club saudí volvió a publicar el mensaje a través de su cuenta oficial en "X", comentando: "Un gran legado e historia que se forjaron y escribieron hace 71 años, y juntos crearemos y escribiremos una nueva historia que será contada".

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La estrella portuguesa juega con el Al Nassr desde enero de 2023, cuando se incorporó a sus filas de forma gratuita, tras rescindir su contrato con su anterior club, el Manchester United, antes del Mundial de 2022 en Qatar.

Desde su llegada al estadio Al Awwal Park, Ronaldo lleva el brazalete de capitán del conjunto de la capital y contribuyó a su coronación con el título de la Roshn Saudi League la temporada pasada, tras siete años de ausencia.

El "misil de Madeira" también ganó con el Al Nassr el título de la Copa Árabe de Clubes 2023, y se llevó el premio de máximo goleador de la Roshn Saudi League en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 a nivel individual.

Ronaldo espera lograr un nuevo registro excepcional vistiendo la camiseta del Al Nassr, ya que necesita solo 18 goles para convertirse en el primer jugador en la historia del fútbol en marcar 1000 goles.