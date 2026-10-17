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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Con su primer gol: Rodrygo lidera al Barcelona hacia la ruptura de su historia en LaLiga

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
España

El centrocampista español brilla

Rodrigo, el nuevo centrocampista del Barcelona, lideró al conjunto catalán para destrozar su propio registro histórico en LaLiga, después de 76 años completos, con su primer gol con el club.

El Barcelona visitó este sábado al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, en la novena jornada de LaLiga.

En el minuto 41 del encuentro, Rodrigo marcó el segundo gol del Barcelona, al transformar de cabeza un centro enviado por Fermín López desde un saque de esquina.

Este tanto se convirtió en el primero del centrocampista español con el Barcelona desde su llegada al club en el pasado mercado de verano procedente del Manchester City, y lo logró en su décimo partido con el equipo.

Además, este gol fue el número 36 que marca el conjunto catalán en la presente temporada de LaLiga, pese a que se trata de su noveno partido en la competición, con un promedio de 4 goles por encuentro.

Según la cuenta "Stats du Foot", el Barcelona se convirtió en el primer equipo en la historia de LaLiga en marcar 36 goles o más tras disputarse solo 9 jornadas, desde que él mismo anotó 37 goles en la temporada 1950-1951.

Cabe recordar que el Barcelona logró ganar todos sus ocho partidos anteriores en LaLiga y, en caso de repetir la victoria ante el Real Betis, sería el primer club que consigue ganar sus primeros 9 encuentros desde el Real Madrid en la temporada 1968-1969.

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