Las celebraciones de la República Democrática del Congo por su clasificación para el Mundial de 2026 siguen causando revuelo entre algunos clubes europeos, debido a que los jugadores se han quedado en su país para celebrar el logro y no han regresado a sus clubes tras el fin del parón internacional.

La clasificación para el Mundial es un acontecimiento histórico para la República Democrática del Congo, ya que es la segunda vez que participa en la Copa del Mundo, tras su participación en 1974, cuando se conocía como Zaire.

El equipo, entrenado por Sébastien De Sabre, cuenta con una gran cantidad de talentos futbolísticos, ya que muchos de sus jugadores compiten en las mejores ligas europeas. Además de Mpemba, Mokaou (Lille) y Bakambu (Real Betis), hay otros jugadores como Yohan Wissa (Newcastle United), Noah Sadki (Sunderland) y Wan-Bissaka (West Ham).

El diario español «Marca» ha informado de que la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo es consciente de las carencias de su selección nacional, por lo que ha comenzado a trabajar para incorporar nuevos jugadores con el fin de elevar el nivel del equipo.

Se habla de una lista de hasta diez jugadores aptos para jugar con la selección de la República Democrática del Congo, a los que podría atraer la posibilidad de disputar el Mundial.

Según el diario, esta lista incluye a los siguientes diez jugadores: Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht de Fráncfort), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordi Makengo (Friburgo), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) y Bradley Loko (Brest).

Sin embargo, no parece que la Federación Congoleña se conforme con esta lista de jugadores, sino que busca atraer a más talentos.

En las últimas horas, el nombre de Sini Mayolo ha sido el más sonado, y parece que la selección de la República Democrática del Congo ya ha iniciado los trámites legales para fichar al joven centrocampista del París Saint-Germain, que cumple los requisitos para jugar con la selección congoleña, y del que se espera que sea uno de los titulares del equipo del seleccionador Desabre en el Mundial.

Además de Mayolo, ha surgido el nombre de El Chadai Bichapo, el defensa central de 20 años del Leipzig, como posible opción, y parece que las negociaciones para su naturalización van por buen camino.

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