Con Sergio Ramos, ya hay diecisiete jugadores confirmados para el Real Madrid 2019-20

La revolución, destinada ya sólo a un tercio de la plantilla: diez jugadores. Del equipo A sólo quedan en la lista de traspasos Keylor, Isco y Bale.

En el se viven días convulsos. El corolario a una temporada para olvidar ha sido una cascada de declaraciones, rumores e informaciones cruzadas sobre el futuro de prácticamente toda la plantilla. El último caso, y el más empantanado, ha sido el de Sergio Ramos. Una historia que ha pasado por todos los estados posibles, atendiendo a las diversas publicaciones: el de Camas ha pasado de estallar frente a Florentino Pérez para marcharse a , a renovar su contrato dos años más (extremo que no se cumplió), y entre medias el propio presidente ha comparecido públicamente también para confirmar que no le dejará marchar. Y a tenor de la comparecencia del capitán este jueves, al final resulta que no se quería marchar sino que únicamente tenía un roce con el presidente que solucionar. Esta es la radiografía de la plantilla merengue cuando no han pasado ni dos semanas desde el final de temporada.



Dicho lo cual, y pese al volátil estado de la revolución en ciernes que se ha anunciado desde todos los estamentos merengues, lo que ha dejado claro la comparecencia de Sergio Ramos es que se queda en el Real Madrid la próxima temporada. Y con esta confirmación ya son diecisiete jugadores los que tienen asegurada la permanencia en la plantilla madridista de cara al próximo curso, según pudo contrastar Goal. Dos tercios del vestuario, nada menos.



En la portería, Thibaut Courtois no sólo se queda en plantilla, sino que será el titular, según le ha confirmado el propio Zidane a los implicados. La zaga está prácticamente completa a falta únicamente de una pieza: Carvajal, Odriozola, Ramos, Varane –sobre el que también pesaban dudas y fueron solventadas en una entrevista con Marca-, Nacho –que renovó esta temporada-, el recién llegado Militao, y Marcelo. Zidane cuenta con todos ellos para el próximo curso.



En la medular son fijos Casemiro, Kroos y Modric. Con los dos últimos habiendo renovado sus respectivos contratos además. Asimismo, Fede Valverde, Lucas Vázquez y Marco Asensio seguirán también en nómina del club blanco. Y por último, en la línea de vanguardia permanecerán también Benzema y Vinicius. Además, aterrizará Rodrygo procedente de , según confirmó el propio Florentino Pérez en ‘El Transistor’ el pasado lunes. Diecisiete en total con plaza fija.



Así la cosa, la ansiada revolución en la plantilla merengue queda ya reducida a sólo un tercio de la misma. A diez jugadores de los que estuvieron esta temporada sobre los que pesa una gran incertidumbre sobre cuál será su futuro este verano: Keylor Navas y Luca Zidane en la portería; Vallejo y Reguilón en la defensa, pese a los anuncios públicos de ambos de que quieren permanecer en la plantilla; Marcos Llorente, Ceballos, Brahim e Isco en la medular, siendo estos dos últimos sobre los que hay más dudas, especialmente con el ex del , que ha demostrado que puede ser más que válido ya desde esta misma temporada; y Mariano Díaz y Gareth Bale en la delantera. El ‘7’ quiere quedarse y es probable que desde el club blanco amplíen la nómina de delanteros a tres, con lo que su salida a día de hoy no es ni siquiera prioritaria.



Sea como fuere, por unos u otros motivos, estos son los jugadores que ahora mismo quedan en la rampa de salida. Y aunque el verano traerá consigo muchas más operaciones por los jugadores cedidos (James Rodríguez, Mateo Kovacic –cuyo traspaso al está pendiente del TAS-, Andriy Lunin, Theo Hernández, Raúl De Tomás, Borja Mayoral y Martin Odegaard), el caso es que dos tercios de la plantilla que tendrá Zidane el curso próximo está ya confirmada. La manida revolución tiene ya los márgenes casi totalmente definidos de cara al próximo mercado de fichajes.