Con selección o sin ella, las casas de apuestas ven a Tresoldi en Italia: su llegada al Milan se paga a 3,00

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Italia o Alemania podría no ser la única elección que tenga que hacer Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán por el que se disputan las dos selecciones. El atacante del Brujas y de la selección alemana sub-21 también podría deshojar la margarita en el mercado de invierno entre varios clubes interesados de la Serie A.

La opción que cobra más fuerza, según las casas de apuestas, lleva al Milan, decepcionado con el rendimiento actual de Gonçalo Ramos y Camarda: su fichaje por el Milan se paga a 3,00 en Sisal y Snai. Un factor importante, aunque quizá no decisivo, puede ser la afición de Tresoldi por el Milan. La primera alternativa en las cuotas es la Roma, que busca reforzar su ataque. Que en enero esté a las órdenes de Gian Piero Gasperini se paga a 7,50.

Completa el podio de las cuotas la opción del Como, ofrecida a 9,00 para hacer aún más competitiva la plantilla de Cesc Fabregas. Más atrás, a 12,00 veces lo apostado, aparecen el Inter, campeón de Italia (aunque su ataque no es precisamente de bajo nivel), y la Juventus, que seguramente no está entusiasmada (al menos en la liga) con las actuaciones de Kolo Muani y Woltemade de cara a portería.