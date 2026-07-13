Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Con Salah al frente y un cuarteto marroquí, Madjer guía el camino árabe hacia el Mundial

Egipto
Marruecos
Algeria
World Cup
M. Salah
Y. Bounou
I. Maza
R. Mahrez
A. Ounahi
E. Ashour
Egipto
Marruecos
Argelia

Declaraciones impactantes de la leyenda argelina

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, propone una selección árabe ideal capaz de competir con las potencias y ganar el Mundial.

Durante su paso por el programa saudí «Nadina», Madjer afirmó que el fútbol árabe vive una generación excepcional, destacó el nivel de las estrellas de Marruecos, Egipto y Argelia en el torneo actual y subrayó que la brecha con las potencias mundiales es mínima.

Para la portería eligió al marroquí Yassine Bounou. En la defensa colocó a Ashraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khokhi y Nasser Mazraoui, un cuarteto que combina solidez y apoyo al ataque.

En el centro del campo apostó por Ounahi, Mazza y Ashour, un trío versátil en creación, movimiento y presión.

Lee también... «Sin pasión y acabado...»: un periodista saudí advierte a los clubes de Roshen sobre el fichaje de Salah

En ataque incluyó a Mohamed Salah, Riyad Mahrez y Salem Al-Dossari, pues su experiencia y definición garantizan potencia ofensiva y gol en los duelos clave.

Para cerrar, la leyenda argelina afirmó que este once podría llegar a una final mundialista y propuso al técnico egipcio Hossam Hassan como entrenador, destacando su fuerte personalidad como factor clave para hacer realidad el sueño árabe.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google