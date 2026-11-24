Compartir Sigue a GOAL en Google

La magia portuguesa fue la gran protagonista en una nueva victoria del Al Nassr saudí en la Liga de Campeones de la AFC Élite, esta vez a costa del Al Sadd catarí.

Anuncios

El Al Nassr se impuso este martes al Al Sadd por 2-1 en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El encuentro arrancó con emoción, ya que el francés Kingsley Coman, extremo del Al Nassr, se lesionó en los tres primeros minutos tras un choque con un jugador del Al Sadd catarí. Tuvo que abandonar el terreno de juego y su lugar lo ocupó el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan.

La lesión del extremo francés llegó a los pocos minutos de su primera titularidad con el Al Nassr, después de la grave lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Sin embargo, la situación cambió nueve minutos después, concretamente en el minuto 12, cuando el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, provocó un penalti tras ser derribado dentro del área.

Anuncios Anuncios

El propio Ronaldo se encargó del lanzamiento y lo transformó con maestría en el minuto 13 con un disparo potentísimo a la derecha del portero Mishal Barsham.

Related Topics

De este modo, la estrella portuguesa rompió la maldición que lo perseguía desde los once metros con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada, en la que falló dos penaltis consecutivos por primera vez en la Liga Roshn, en los partidos ante el Neom y el Al Ahli, la misma cifra que había errado en toda la temporada pasada en el campeonato.

El último penalti que Ronaldo había marcado con el Al Nassr en la Liga Roshn Saudí databa del pasado 3 de abril, en la victoria por 5-2 ante el Al Najma, antes de volver a anotar desde el punto de penalti en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Anuncios

El gol de la estrella portuguesa tuvo un carácter histórico para él, ya que lo situó como máximo goleador del Al Nassr en la Liga de Campeones de la AFC Élite de todos los tiempos, con 17 tantos, uno más que el delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que había marcado 16 goles con el Al Nassr en el torneo.

No obstante, la alegría de Ronaldo y sus compañeros duró poco, ya que Mohammed Waad logró igualar el marcador para el Al Sadd en el minuto 22, después de que Akram Afif le sirviera un pase al hueco magistral ante la portería, que él alojó con maestría en la red del portero brasileño Bento.

Anuncios

Ronaldo estuvo cerca de sumar su segundo gol y el segundo del Al Nassr en el minuto 35, cuando el centrocampista brasileño Angelo se plantó completamente solo ante Mishal Barsham y se la cedió a la estrella portuguesa ante la portería vacía.

El árbitro jordano Adham Makhadmeh concedió inicialmente el gol, pero acabó anulándolo por fuera de juego tras recurrir al VAR.

Anuncios

Cuando apenas quedaba nada para el final de la primera parte se produjo otro episodio polémico, concretamente en el primer minuto del tiempo añadido: Mohammed Waad, autor del gol del Al Sadd, vio la roja directa tras la revisión del VAR por escupir a Nawaf Boushal, lateral del Al Nassr.

La segunda parte no pudo empezar mejor, ya que el portugués João Félix, estrella del Al Nassr, firmó el segundo gol del conjunto saudí de manera espectacular.

Anuncios

En el minuto 52, Félix recibió un balón largo en la frontal del área, de espaldas a la portería, y conectó una chilena que se coló en la red de Mishal Barsham sin que el portero pudiera hacer nada por detenerla.

Los aficionados señalaron el gol de João Félix como candidato al premio "Puskás", que concede la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al autor del mejor gol de cada año.

Anuncios

Los jugadores del Al Sadd intentaron reaccionar en los minutos restantes, pero los del Al Nassr lograron finalmente cerrar el partido a su favor.

Con esta victoria, el Al Nassr suma 9 puntos y escala hasta la quinta posición de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite, con un partido aplazado pendiente ante el Al Wasl emiratí.

Anuncios

Por su parte, el Al Sadd encajó su tercera derrota de la presente edición del torneo continental y cae a la decimocuarta posición de la zona Oeste con solo dos puntos, fruto de dos empates, sin haber logrado ninguna victoria.