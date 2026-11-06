El francés Theo Hernández, lateral del Al-Hilal saudí, generó una gran polémica pocos minutos después de ser excluido de la lista de Francia durante el actual parón internacional.

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, dejó fuera a Theo Hernández de la convocatoria que disputará el actual parón internacional, en el que se enfrentará a Italia y Turquía en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Pocos minutos después del anuncio de la lista, el lateral francés publicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, un tuit con un emoticono de risa, antes de borrarlo rápidamente.

Los aficionados consideraron que el propósito de ese tuit era burlarse de Zidane, sobre todo teniendo en cuenta que es la segunda vez que lo deja fuera de la lista, después de que ya ocurriera durante el parón del pasado mes de septiembre.

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Theo Hernández era un fijo en la lista de Francia durante la etapa del anterior entrenador, Didier Deschamps, antes de que la situación cambiara en la era de Zidane, que no lo ha convocado hasta el momento.

Lo curioso es que Theo jugó bajo las órdenes de Zidane en el Real Madrid, durante la temporada 2017-2018, tras su fichaje procedente del Atlético de Madrid, y disputó con él 23 partidos, en los que dio 3 asistencias, antes de ser cedido a la Real Sociedad.

Cabe recordar que el jugador de 29 años ha disputado 49 partidos con la selección francesa desde su primera convocatoria en 2021, pero solo ha marcado dos goles, mientras que ha logrado dar 11 asistencias.