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Ali Lajami, defensa de Al Hilal, ha entrado en una lista negra de la selección saudí tras su negativa actuación en el amistoso ante Uzbekistán.

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La selección saudí se enfrentó este martes a Uzbekistán en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí , en su segundo amistoso de este parón internacional.

Arabia Saudí se marchó al descanso perdiendo por 1-2, por lo que su seleccionador, el griego Georgios Donis, decidió hacer seis cambios al inicio de la segunda parte, encabezados por la entrada de Ali Lajami en lugar de Abdulelah Al-Amri, defensa de Al Nassr.

También entraron el portero Abdulquddus Atiah en lugar de Hamed Al-Shanqiti; los laterales Nawaf Boushal y Faris Abedi en lugar de Saud Abdulhamid y Moteb Al-Harbi; Mukhtar Ali en el centro del campo en lugar de Abdullah Al-Khaibari, y Abdullah Al-Hamdan como delantero en sustitución de Firas Al-Buraikan.

Sin embargo, Lajami agravó los problemas de la selección saudí, ya que vio la roja directa en el minuto 50 del partido por una entrada violenta sobre un jugador de Uzbekistán en el centro del campo.

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Donis se vio obligado a hacer un nuevo cambio en el eje de la defensa para compensar la expulsión de Lajami, lo que restó potencia ofensiva al equipo: en el minuto 57 dio entrada a Abdullah Al-Khateeb, defensa de Al Ettifaq, en lugar de Ahmed Al-Ghamdi, extremo de Al Ittihad.

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Fue la primera expulsión de Ali Lajami con la selección saudí, lo que le hace entrar en una lista negra, y llegó en su partido número 27 desde su primera convocatoria con Arabia Saudí en noviembre de 2019, a las órdenes del técnico francés Hervé Renard.

No obstante, no es la primera roja en la carrera de Lajami, que ya vio dos tarjetas rojas con su anterior club, Al Nassr, ambas en la Liga de Campeones de la AFC.

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La primera y más recordada llegó el 19 de octubre de 2021, ante su actual club, Al Hilal, en las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC, un partido que terminó con derrota por 1-2.

Unos dos años después, en concreto el 27 de noviembre de 2023, Lajami volvió a ser expulsado con Al Nassr, en el duelo ante el Persepolis iraní de la quinta jornada de la fase de grupos, que terminó con empate sin goles.

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Antes de llegar a Al Nassr, el defensa saudí vio una única tarjeta roja con Al Khaleej, concretamente el 10 de diciembre de 2016, en la victoria por 4-2 sobre Al Fateh en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Lajami es uno de los fijos en las convocatorias de la selección saudí desde la llegada del técnico griego Georgios Donis: el partido ante Uzbekistán fue el octavo que disputa a sus órdenes, y solo se perdió la 27.ª edición de la Copa del Golfo, «Khaleeji 27», por lesión.

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Cabe recordar que la selección saudí cerró con este partido su concentración en Doha, la capital catarí, durante el actual parón internacional. El duelo ante Uzbekistán fue el segundo del combinado saudí, después de la victoria por 3-2 sobre Corea del Sur el pasado viernes.