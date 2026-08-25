El croata Dominik Livakovic, guardameta del Fenerbahce, llegó a la sala del aeropuerto reservada para el Barcelona, con el fin de completar su traspaso al club catalán durante el mercado de fichajes veraniego.

Livakovic se prepara para pasar el reconocimiento médico con el Barcelona mañana miércoles y firmar un contrato por cuatro años con el conjunto blaugrana.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el Barcelona pagará al Fenerbahce 4 millones de euros por el portero internacional croata, al que le queda solo un año de contrato con el club turco.

El valor de la operación es de dos millones de euros fijos, además de otros dos millones de euros en variables, aunque su papel esta temporada todavía está por definir.

En un principio, el Barcelona planeaba ceder a Livakovic al Dinamo de Zagreb esta temporada, y recuperarlo la próxima tras la finalización del contrato de Szczesny con el Barcelona.

Con todo, también es posible que se quede como portero suplente de Joan Garcia.

De hecho, el propio Livakovic lo confirmó a su llegada, según recogió el diario catalán: "Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Me quedaré aquí esta temporada? Ya veremos".

La permanencia de Livakovic como segundo guardameta del Barcelona dependerá de la situación económica del club conforme a las reglas del juego limpio financiero. Así, si el Barcelona dispone de margen suficiente en la masa salarial, Livakovic se incorporará al equipo de inmediato; de lo contrario, se buscará la posibilidad de cederlo, quizá al Dinamo de Zagreb, para que se una en el verano de 2027 y se convierta en el segundo portero del Barcelona.

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