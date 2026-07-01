Con palabras contundentes, el presidente del Atlético de Madrid pone fin a la polémica sobre el futuro de Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reiteró este miércoles que el club no piensa vender al internacional argentino Julián Álvarez en el mercado de verano.

Álvarez, tras el Argentina-Austria del Mundial 2026, había expresado su deseo de marcharse para cumplir su sueño.

Según la prensa, su deseo es fichar por el Barcelona este verano, lo que ha irritado a los responsables del Atlético.

Cerezo declaró a RNE, según recoge Mundo Deportivo: «Nos ha sorprendido el asunto y hemos hecho lo que teníamos que hacer: dejar claro que es jugador del Atlético de Madrid, que no hemos recibido ninguna oferta de nadie y que, aunque las hubiera, no queremos venderlo».

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, dijo en «El Larguero» de la «Cadena SER» que, si Álvarez llegara, sería recibido «con los brazos abiertos». y añadió: «Si yo estuviera en su lugar, lo haría».

Barcelona, Real Madrid y Arsenal se interesaron en ficharlo, pero su contrato con el Atlético vence en 2030 y tiene una cláusula de 500 millones de euros.