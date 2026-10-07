Lionel Messi, leyenda de Argentina, reveló en la noche de su retirada internacional la verdad sobre las teorías conspirativas que se extendieron en su país, tras la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026 ante España (1-0).

Messi disputó su último partido con la camiseta de Argentina en la madrugada de este miércoles, y contribuyó a una amplia victoria amistosa contra Benín (3-0), en la que marcó un gol y dio dos asistencias.

La "teoría conspirativa" se extendió entre algunos aficionados argentinos en las redes sociales, en un intento de explicar la derrota de la selección de su país ante España, después del abrumador dominio de esta última durante los 120 minutos.

Algunos argentinos consideraron que la tranquilidad de los jugadores y el hecho de que no mostraran mucha garra ante España quizás fuera una prueba de que entraron en la final atados o afectados por un factor desconocido, en un intento de encontrar una explicación fuera del campo para el rendimiento que ofreció la selección latina ante España.

Messi dejó a un lado todas estas teorías y habló por primera vez tras la derrota de la selección de su país en la final del Mundial hace casi 3 meses.

Messi dijo en su discurso de despedida ante la afición, según recogió la cadena argentina "ESPN": "El último Mundial fue muy emocionante. Soñábamos con volver a ganar el título de campeón del mundo, y estuvimos a punto de lograrlo, pero no ocurrió nada raro en la final, como dicen algunos. Dimos lo mejor de nosotros. El partido contra Inglaterra (las semifinales) fue muy agotador para nosotros".



