Con números: Olise destrona a Harry Kane en el Bayern Múnich

Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, encabezó una destacada lista junto al conjunto bávaro, superando a su compañero Harry Kane, tras su brillante actuación en el partido ante el Magdeburgo por la Copa de Alemania.

Olise marcó dos goles y dio otra asistencia para liderar al conjunto bávaro en su aplastante victoria por 6-1 sobre el Magdeburgo en el encuentro, disputado la noche de este miércoles en el estadio Allianz Arena, en el marco de la segunda ronda de la competición nacional.

Olise anotó el primer gol a los 10 minutos del inicio del partido, aprovechando un centro del marroquí Ismael Saibari.

También logró su segundo gol personal y el cuarto del Bayern Múnich en el partido, de penalti, en el minuto 50.

Olise alcanzó el gol número 12 con el Bayern Múnich en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo por delante de Kane, coronado con el Balón de Oro anteayer lunes, que ha marcado 10 goles, según las estadísticas de la red francesa Stats Foot.

Además, la estrella francesa se ha convertido en el jugador que milita en la Bundesliga con más goles en todas las competiciones desde el inicio de la temporada.

Olise no se conformó con marcar los dos goles, sino que le devolvió el regalo a Saibari, al asistirle en el segundo gol del partido en el minuto 21.

Con esta asistencia decisiva, la estrella francesa irrumpió en la lista de los jugadores con mayor contribución goleadora con clubes y selecciones en las grandes ligas europeas desde el inicio de la temporada.

Olise se situó en el segundo puesto con 24 goles, tras marcar 16 goles y dar 8 asistencias, empatado con Kane, que también contribuyó en 24 goles (16 goles y 8 asistencias), según Stats Foot.

Solo supera al dúo del Bayern Múnich Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, con 25 contribuciones (14 goles marcados y 11 asistencias).