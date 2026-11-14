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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Con números: Hakimi, el rey de las asistencias en el siglo XXI y una racha sin precedentes para Marruecos

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Achraf Hakimi continuó escribiendo historia con la camiseta de la selección de Marruecos, con su gran aportación en la amplia victoria (5-1) ante Níger, la noche del viernes en el estadio Mohamed V de Casablanca, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

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Hakimi marcó dos goles ante Níger en los minutos 27 y 45+3, y además dio una asistencia a su compañero Youssef En-Nesyri, en el minuto 77.

Con ello, Hakimi se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 20 asistencias con Marruecos durante el siglo XXI, reforzando su condición de uno de los futbolistas más influyentes en la historia de la selección marroquí.

El nuevo logro llegó en medio del notable nivel que ofrece el lateral derecho, tanto con la selección de su país como con el Paris Saint-Germain, pues ha participado en 9 goles durante los últimos 5 partidos que ha disputado a nivel de club y de selección, con 5 goles marcados y 4 asistencias, en una racha que refleja su enorme impacto ofensivo pese a jugar en la posición de lateral.

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Una racha histórica para Marruecos

En el mismo contexto, la selección de Marruecos continuó reforzando su destacado registro en casa, en las eliminatorias clasificatorias para los grandes torneos.

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Logró su decimosexta victoria consecutiva en los partidos que disputa en su terreno, dentro de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones y del Mundial, según la cadena francesa «stats foot», alcanzando así su mejor racha de victorias como local en este tipo de competiciones.

Esta cifra llega como prolongación de la gran evolución que han experimentado los resultados de la selección marroquí en los últimos años, tras imponerse como una potencia destacada a nivel del continente africano y del mundo.

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Yasser Zabiri abrió el marcador para Marruecos ante Níger en el minuto cuatro, traduciendo el fuerte arranque ofensivo de los locales y otorgando a la selección marroquí una ventaja temprana, tras una asistencia de su compañero Brahim Díaz.

Achraf Hakimi añadió el segundo gol en el minuto 27, con un potente disparo desde fuera del área, ampliando la ventaja del equipo del entrenador Mohamed Ouahbi.

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Pero la selección de Níger no se rindió, y Mohamed Abderrahman logró recortar distancias para la selección de su país en el minuto 41, aumentando la emoción de los últimos minutos de la primera parte.

El tiempo de descuento fue testigo de una importante ocasión para Níger de alcanzar el empate, después de que Youssouf Oumarou Ali fallara un penalti en el minuto 45, antes de que Hakimi castigara a los visitantes marcando el tercer gol de Marruecos, en el tercer minuto del tiempo añadido, mediante un disparo de larga distancia desde un tiro libre, con lo que los locales terminaron la primera mitad del partido por delante por tres goles a uno.

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En la segunda parte, Hakimi dio una asistencia a En-Nesyri en el minuto 77, antes de que Ayoub Oufkir cerrara el 5-1 en el minuto 90.

La selección de Marruecos lidera el Grupo A de las eliminatorias con 9 puntos, a 3 puntos de Gabón, segundo clasificado, mientras que Níger ocupa el tercer puesto con 3 puntos, seguido de Lesoto en el fondo de la clasificación sin puntos.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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