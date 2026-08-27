Con mil millones de riales: ¡el Al-Hilal enciende el mercado saudí!

El periodista saudí Khalid Al-Shenaif reveló una sorpresa de gran calibre en relación con el valor económico de los fichajes ofensivos del Al-Hilal durante el actual mercado de traspasos de verano, al asegurar que el club gastó cerca de mil millones de riales en tres nombres ofensivos, una cifra que refleja el enorme poder adquisitivo del que goza "el Líder" en el mercado de fichajes.

El Al-Hilal está vinculado durante el mercado actual con la contratación del brasileño Gabriel Martinelli y del inglés Ollie Watkins, además de haber cerrado el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, para continuar reforzando sus líneas delanteras con nombres que cuentan con una gran experiencia en los estadios europeos.

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Al-Shenaif afirmó durante su aparición en el programa "Dawreena Ghair": "El valor de las contrataciones de los tres nombres ofensivos asciende a mil millones de riales, y esto demuestra el poder adquisitivo del Al-Hilal".

El periodista saudí añadió que esta gran capacidad económica que posee el Al-Hilal refleja la magnitud del apoyo que recibe el club, subrayando que el mérito de ello se debe al príncipe Al-Waleed bin Talal.

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Los últimos movimientos del Al-Hilal revelan una clara tendencia hacia la construcción de una línea ofensiva sumamente potente, después de que el club se haya acercado a la incorporación de Martinelli y Watkins junto a Summerville, en un momento en el que ha realizado amplios cambios en su plantilla durante el actual periodo de fichajes.

Estos movimientos se producen en medio de la salida de varios elementos ofensivos del equipo, el más destacado el brasileño Malcom, además del intento del club por resolver el futuro del francés Karim Benzema, lo que llevó a la directiva a buscar nuevas soluciones capaces de suplir a los que se marchan y elevar la calidad de las opciones ofensivas disponibles para el entrenador italiano Simone Inzaghi.

En caso de que se completen los tres fichajes con las cifras que circulan, el Al-Hilal habrá enviado un mensaje contundente a sus rivales en la Liga Roshn, no solo a través de los nombres que busca contratar, sino también mediante la magnitud del gasto que refleja la ambición del club por competir por todos los títulos durante la nueva temporada.