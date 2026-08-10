El club Trabzonspor intensifica sus movimientos en las últimas horas para cerrar una de las operaciones más destacadas del mercado, ya que el delantero uruguayo Darwin Núñez está muy cerca de vestir la camiseta del equipo turco procedente del Al-Hilal saudí, en una operación de cesión que acapara el protagonismo futbolístico.

Según el portal turco "61saat", las negociaciones las dirige de forma directa la directiva del club, presidida por Ertuğrul Doğan y su vicepresidente İbrahim Şahinkaya, quienes han intensificado sus contactos con la directiva del Al-Hilal durante los últimos días. Los indicios apuntan a que las conversaciones avanzan de manera muy positiva hacia un acuerdo definitivo, ya que las discusiones giran actualmente en torno a la fórmula económica de la operación, después de que el Trabzonspor planteara un plan de pago de 8 millones de euros a cambio de la cesión del jugador.

Y parece que un factor inesperado juega un papel decisivo en el acercamiento de posturas: Mohamed Salah, pues la posibilidad de reunir a Núñez con su antiguo compañero en el Liverpool, junto al que jugó durante un largo periodo, tuvo un gran impacto en que el delantero uruguayo adoptara una postura positiva hacia la oferta turca.

Informaciones de prensa extranjera confirman que el traspaso de Núñez al Trabzonspor es solo cuestión de tiempo, y que el club turco, que ha cerrado su acuerdo preliminar con el jugador, trabaja ahora en resolver los últimos puntos pendientes con la parte saudí, entre previsiones de que el asunto quede zanjado de forma definitiva durante la presente semana, ya sea con la aceptación o el rechazo.

Este movimiento llega después de una temporada irregular del delantero de 26 años con el Al-Hilal, en la que disputó 24 partidos entre las distintas competiciones —la Liga Profesional Saudí, la Liga de Campeones de la AFC Elite y la Copa del Rey—, en los que marcó 9 goles y dio 5 asistencias, aunque se ausentó de los terrenos de juego durante 15 semanas a partir de la jornada 21 de la liga, debido a las normas de inscripción de jugadores extranjeros que le impidieron participar.