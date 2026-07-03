Con Marruecos presente y Argelia ausente, 13 selecciones avanzan a los octavos de final del Mundial

Ya se conocen los contornos de los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Trece selecciones han avanzado, incluida la única árabe, Marruecos, y quedan tres plazas por definir.
13 equipos ya están clasificados
Hasta ahora han avanzado Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.
Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.
Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).
Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se sumó al grupo al vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina.
España goleó 3-0 a Austria, Portugal venció 2-1 a Croacia y Suiza batió 2-0 a Argelia.
Marruecos es el único representante árabe, mientras que Argelia quedó eliminada y Egipto aún puede avanzar.
Entre los clasificados hay siete selecciones europeas —Francia, Noruega, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal y Suiza—, tres de Norteamérica —Canadá, México y Estados Unidos—, dos de Sudamérica —Brasil y Paraguay— y Marruecos, de África.
Seis enfrentamientos
Ya se han confirmado seis enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:
Sábado 4 de julio
Canadá - Marruecos (20:00 h).
Domingo 5 de julio
Paraguay - Francia (00:00).
Brasil - Noruega (23:00 h).
Lunes 6 de julio
México – Inglaterra (03:00).
Portugal – España (22:00).
Martes 7 de julio
Estados Unidos – Bélgica (03:00).
Suiza ya está en octavos y aguarda al ganador de Colombia-Ghana.
Quedan tres plazas por decidir
En las próximas horas se disputarán los tres encuentros que definirán las tres últimas plazas y completarán el grupo de dieciséis equipos clasificados.
Estos son los horarios de los tres encuentros pendientes:
Viernes 3 de julio
Australia - Egipto (21:00 h).
Sábado 4 de julio
Argentina - Cabo Verde (01:00).
Colombia - Ghana (04:30).