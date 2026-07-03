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Loai Mohamed

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Con Marruecos presente y Argelia ausente, 13 selecciones avanzan a los octavos de final del Mundial

FEATURES
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
Portugal vs Croacia
Portugal
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España vs Austria
España
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Australia vs Egipto
Australia
Egipto
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Suiza
Argelia
Canadá
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Croacia
España
Austria
EE. UU.
Australia
Egipto
Marruecos

Quedan tres plazas... ¿Conseguirá Egipto mantenerse al día?

Ya se conocen los contornos de los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Trece selecciones han avanzado, incluida la única árabe, Marruecos, y quedan tres plazas por definir.

13 equipos ya están clasificados

Hasta ahora han avanzado Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).

Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se sumó al grupo al vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

España goleó 3-0 a Austria, Portugal venció 2-1 a Croacia y Suiza batió 2-0 a Argelia.

Marruecos es el único representante árabe, mientras que Argelia quedó eliminada y Egipto aún puede avanzar.

Entre los clasificados hay siete selecciones europeas —Francia, Noruega, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal y Suiza—, tres de Norteamérica —Canadá, México y Estados Unidos—, dos de Sudamérica —Brasil y Paraguay— y Marruecos, de África.

Seis enfrentamientos

Ya se han confirmado seis enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

Lunes 6 de julio

México – Inglaterra (03:00).

Portugal – España (22:00).

Martes 7 de julio

Estados Unidos – Bélgica (03:00).

Suiza ya está en octavos y aguarda al ganador de Colombia-Ghana.

Quedan tres plazas por decidir

En las próximas horas se disputarán los tres encuentros que definirán las tres últimas plazas y completarán el grupo de dieciséis equipos clasificados.

Estos son los horarios de los tres encuentros pendientes:

Viernes 3 de julio

Australia - Egipto (21:00 h).

Sábado 4 de julio

Argentina - Cabo Verde (01:00).

Colombia - Ghana (04:30).

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