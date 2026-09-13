Con la tristeza de Egipto y Marruecos: Édouard Mendy anuncia su retirada de la selección de Senegal

Édouard Mendy, guardameta del Al-Ahli saudí, anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Senegal, tras una trayectoria histórica que se prolongó durante 8 años.

Mendy publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en "Instagram", en el que anunció su retirada con los "Leones de la Teranga", comentando: "Gracias, Senegal".

El vídeo que publicó el portero senegalés repasó sus logros más destacados con la selección de su país, desde su debut en 2018 hasta la disputa de la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Los logros más destacados que repasó Mendy fueron la conquista de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones, a costa de la selección de Egipto en 2021 y ante la selección de Marruecos en 2025.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El portero senegalés no prestó atención a la decisión que se emitió posteriormente de retirar el título de la edición de 2025 a la selección de su país, por parte de la Confederación Africana de Fútbol, con el argumento de la retirada de los jugadores antes del final del tiempo reglamentario del partido final ante Marruecos.

Cabe destacar que Mendy se incorporó por primera vez a la selección de Senegal en 2018, bajo la dirección del entrenador Aliou Cissé, para disputar con ella 59 partidos, en los que su portería encajó 34 goles, mientras que mantuvo la portería a cero en 31 partidos.

Durante esa trayectoria histórica, el de 34 años condujo a la selección de Senegal a la conquista de la Copa Africana de Naciones una única vez en 2021, además de alcanzar la final en dos ocasiones, en 2019 y 2025, y clasificarse para el Mundial también en dos ocasiones, en 2022 y 2026.