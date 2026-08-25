Nuevo y sorpresivo movimiento en los pasillos del club saudí Al Ittihad. Mientras el conjunto blanquinegro celebra su liderato en la Roshn League, la directiva ha comenzado a trazar un plan alternativo que podría cambiar por completo la fisonomía del ataque del equipo. Con el creciente rumor sobre la salida de la estrella francesa Moussa Diaby, ha aparecido un destacado nombre argelino en la mesa de negociaciones como primer candidato para sucederle.

Informes de prensa saudíes revelaron este martes un fuerte deseo por parte de Al Ittihad de entablar negociaciones oficiales con el extremo internacional argelino Mohamed Amine Amoura, jugador del Wolfsburgo alemán, durante el actual periodo de fichajes de verano.

Según el diario saudí "Okaz", el interés en los pasillos del club por Amoura surge como una opción directa para compensar el posible vacío que dejaría la salida de Diaby.

El extremo francés Moussa Diaby se ha convertido en un firme candidato a abandonar Yeda, ante los serios intentos del Bayer Leverkusen alemán y del Inter de Milán italiano por hacerse con sus servicios este verano, lo que ha llevado a la directiva de Al Ittihad a buscar de forma anticipada un sustituto con las mismas características ofensivas.

Amoura, de 26 años, ofrece un nivel destacado desde su incorporación al Wolfsburgo en 2025, donde está ligado por un contrato de larga duración que se extiende hasta el verano de 2029, y su valor de mercado se estima en 20 millones de euros según el portal "Transfermarkt".

La estrella argelina ha disputado 67 partidos con la camiseta del equipo alemán, en los que ha marcado 18 goles y ha dado 16 asistencias. Además, cuenta con un sólido historial internacional con Argelia, con 47 partidos en los que ha anotado 19 goles.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



Este movimiento llega después de que el nombre de Al Ittihad se vinculara en los últimos días con el intento de fichar al egipcio Imam Ashour, del Al Ahly, aunque las negociaciones no alcanzaron el carácter oficial entre ambos clubes según los informes locales.

Al Ittihad atraviesa un excelente momento anímico tras su difícil victoria anoche, lunes, ante Al Hazem por 3-2 en la tercera jornada de la Roshn League, con la que se coloca provisionalmente líder de la clasificación con 7 puntos, fruto de dos victorias ante Al Qadisiya y Al Hazem y un empate con Al Kholood.