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Un informe periodístico ha revelado que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, viajará a Estados Unidos el próximo viernes en una misión muy especial.

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Según el diario "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presidente del Barcelona, viajará a Nueva York el viernes para participar el sábado en la tercera edición de la iniciativa "Monumento conmemorativo a Johan Cruyff", organizada por la fundación de veteranos de Sitges y el Instituto Catalán Americano con el objetivo de honrar el legado y la figura de la leyenda del Barcelona.

El estadio de Riverside Park acogerá un partido conmemorativo el sábado al mediodía, con la participación de miembros del inolvidable "Dream Team" liderado por Johan Cruyff en el Barcelona. En el encuentro participarán Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristán y Jon Andoni Goikoetxea, además de Santi Ezquerro, también exjugador del club, aunque en una etapa posterior.

También participarán miembros de la fundación de veteranos de Sitges y otros invitados.

Se celebrará una recepción oficial el sábado por la tarde en el hotel Knickerbocker de Times Square, con la presencia de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y Francisco Moya, concejal del ayuntamiento de Nueva York.

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"Cruyff, el mejor de la historia"

El pasado mes de marzo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, rindió homenaje al neerlandés Johan Cruyff durante su aparición en el programa "Onze" del canal "Esports3", con motivo del décimo aniversario de la partida de la leyenda azulgrana.

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En un discurso cargado de nostalgia y admiración, Laporta explicó la huella perdurable que el neerlandés dejó en su vida y en la identidad del club.

Laporta dijo: "Cada vez que me enfrento a un dilema, pienso en lo que habría hecho Johan".

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Y añadió: "Está bien hacerlo porque era valiente y decidido en lo que había que hacer. Siempre es bueno conocer su decisión. El coraje ayuda a tomar decisiones. Tuvo una influencia profunda sobre nosotros".

Laporta recordó con emoción el primer encuentro entre su generación y Cruyff: "Los de mi generación teníamos diez años cuando llegó Johan. Vino con su esposa, con el pelo parecido al de los Beatles, vistiendo camisetas y pantalones anchos. Eran elegantes y modernos. Él ansiaba la libertad, era moderno, y dejó una marca en mí cuando yo tenía diez años".

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El presidente también evocó el impacto inmediato que el neerlandés dejó en el Barcelona y dijo: "Cuando llegó, el Barcelona ganó 5-0 en el Bernabéu, ganó la Liga, y cuando pisaba el campo, todo el mundo disfrutaba. Era invencible y divertido. Y también como entrenador. Siempre tomó las decisiones más audaces".

En cuanto al presente, Laporta explicó cómo transmitió ese legado al actual entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aclarando: "Le di una carta en alemán y en catalán en el primer encuentro que tuvimos, porque era como una definición del Barcelona y de cómo nos gusta a los aficionados del Barcelona ver jugar al equipo".

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Y continuó: "En la carta, le dije que el estilo de juego es el estilo de Johan Cruyff".

Y agregó, explicando esta idea: "El Barcelona siempre ha creído en el talento local, ante todo y sobre todo, y luego buscar fuera lo que nos falta. Así ha sido históricamente y ha demostrado su éxito".

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Cuando Laporta habló del Cruyff jugador, se mostró más entusiasmado y dijo: "Como jugador, Cruyff era la encarnación de la elegancia. Fue revolucionario. Mi generación intentó correr como él y jugar al balón como él; aquella técnica en la que usaba la parte exterior del pie estableció un nuevo estándar".

Y prosiguió: "Fue el futbolista más bello que he visto en mi vida. Era un artista excepcional, de un estilo extraordinario, casi esculpido. Agarraba el balón, se giraba y arrancaba hacia él; intentamos imitar todo lo que hacía".

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Laporta situó a Cruyff por encima de cualquier comparación histórica y dijo: "Elogiamos al Johan entrenador porque fue revolucionario, pero el Johan jugador, para nosotros los que lo vimos, fue, en mi opinión, el mejor jugador de la historia".

Y recalcó: "Con todo el respeto hacia figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho y Lionel Messi, Johan tenía todas las cualidades. También poseía dotes de liderazgo".

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Laporta concluyó sus declaraciones: "Me encanta una frase que repetía: la habilidad no consiste en hacer mil toques, sino en hacer un solo toque, pero con perfección. Simplificaba las cosas que parecen complicadas. Era muy inteligente. Johan siempre ganaba".

¿Se refiere a una pulla a Messi?

Por su parte, el diario español "Marca" señaló entonces que las declaraciones de Laporta de que Cruyff es el mejor de la historia fueron interpretadas por un amplio sector de la afición como una alusión indirecta a Messi.

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El presidente reelegido del Barcelona recalcó la historia del club, sus símbolos y su visión de largo alcance, aunque el tono de sus palabras reavivó el debate entre los aficionados que siguen siendo muy sensibles respecto al legado de la estrella argentina, según el diario.

Explicó que "el énfasis de Laporta en otros símbolos históricos y sus comparaciones entre generaciones fue interpretado por algunos como un intento de reformular la identidad del club alejándola de sus iconos modernos más destacados".

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Esto llega tras la crisis que vivieron las últimas elecciones del Barcelona, donde el exentrenador Xavi Hernández criticó públicamente a Laporta, acusándolo de mala gestión del asunto del regreso de Messi en 2023.