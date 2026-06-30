Con la presencia de Inzagi... ¿Cómo se prepara el Al-Hilal para la nueva temporada?

El Al-Hilal ha diseñado su pretemporada 2026-2027 con la presencia de su entrenador italiano, Simone Inzaghi.

Algunos informes sugerían su destitución tras perder la Liga Saudí y la Liga de Campeones de Asia la temporada pasada.

Sin embargo, el club ha confirmado que el cuerpo técnico, liderado por el propio Inzaghi, ya diseñó la pretemporada, que arrancará el sábado en Riad.

El equipo se ejercitará en Riad unos diez días antes de viajar a Austria el 15 de julio para la segunda fase.

El stage europeo durará más de dos semanas, hasta el 3 de agosto, antes de volver a Riad.

Los internacionales se incorporarán el 18 de julio en Austria tras un descanso extra.

Los internacionales son los saudíes Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohamed Kano y Ali Lajami, más el uruguayo Darwin Núñez.

El objetivo es recuperar la Liga Saudí, perdida en las dos últimas temporadas, y la Liga de Campeones de Asia —su último título fue en 2021—, además de defender la Copa del Rey.