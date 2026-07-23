Con la participación de Yamal y Neymar: Dربحة inicia el Mundial de la Kings League ante el vigente campeón

Del 26 de julio al 1 de agosto se disputa en la ciudad italiana de Milán la Copa del Mundo de la Kings League, con la participación de los mejores 16 equipos de distintas partes del mundo, en una edición que reúne a la élite de los campeones de las ligas mundiales y que cuenta también con la participación de equipos presididos por varias de las más destacadas estrellas del fútbol mundial, entre ellas el campeón del Mundial con España, Lamine Yamal, y el astro brasileño Neymar.

La región de Oriente Medio y el Norte de África está representada en el torneo por los equipos Derbaha, campeón de la Kings League de la región, y Fawaz, que afrontan la competición con la ambición de lograr una destacada presencia árabe en el mayor torneo del sistema de la Kings League.

El torneo cuenta además con la participación del creador de contenido saudí Musaad Al Fawzan en el cargo de copresidente del equipo Fawaz, en un paso que refleja la creciente presencia de los creadores de contenido árabes en el torneo mundial.

El equipo Derbaha inicia su andadura el 26 de julio con un potente enfrentamiento ante el equipo español Los Troncos, vigente campeón de la Copa del Mundo de la temporada pasada, en uno de los partidos más destacados de la ronda inaugural, mientras que el equipo Fawaz comienza su participación el 27 de julio ante el Atlético Parceros, el equipo presidido por el astro colombiano James Rodríguez.

Derbaha afirmó que el regreso al ambiente de la Kings League a través de la participación en la Copa del Mundo supone un gran estímulo para el equipo, y subrayó que el objetivo va más allá de la mera participación.

kooora

Y añadió: «Sentimos una gran ilusión por volver a la competición, y Milán representa una parada importante para nosotros. Aspiramos a representar a Arabia Saudí de la mejor manera, y creemos que somos capaces de competir por el título. Tenemos un equipo destacado y buscamos ofrecer un fútbol a la altura de nuestra afición».

Subrayó que el equipo se inspira en su espíritu combativo en la selección de Marruecos, que ofreció actuaciones llamativas en el Mundial, y dijo: «El ejemplo más cercano para nosotros es la selección de Marruecos, no porque la imitemos, sino porque juega con espíritu colectivo y no se rinde jamás. Puede que algunos no nos sitúen entre los favoritos, pero dentro del campo todo es diferente: jugamos con el corazón, luchamos cada balón y creemos que somos capaces de ganar ante cualquier rival».

Por su parte, Fawaz afirmó que el equipo afronta la competición de la Copa del Mundo con grandes ambiciones tras coronarse campeón de la Kings League de la región de Oriente Medio y el Norte de África, señalando que el objetivo consiste en continuar la exitosa trayectoria y competir por el título mundial.

Y dijo: «Ofrecimos actuaciones que alegraron a nuestra afición en el torneo regional, y aspiramos a repetirlo en Milán. Afrontamos la Copa del Mundo con la misma mentalidad con la que disputamos la Kings League en la región, que es la de buscar ganar cada partido. Confiamos en el potencial de nuestro equipo y creemos que somos capaces de lograr un gran hito en esta edición».

Y añadió: «Representar al mundo árabe en un torneo de esta magnitud es una responsabilidad de la que nos sentimos orgullosos, y esperamos que nuestra participación refleje el verdadero nivel del fútbol en nuestra región. Nuestro mensaje es que los equipos árabes son capaces de competir con los mejores equipos del mundo, y esto no es más que el comienzo de lo que podemos ofrecer en el escenario internacional».

kooora

En el torneo participan los mejores 16 equipos clasificados de los torneos de la Kings League de todo el mundo durante la temporada 2025-2026, disputándose la competición con un sistema que otorga a cada equipo la oportunidad de disputar al menos dos partidos en la primera fase, de modo que los equipos que logren dos victorias se clasifican para las rondas eliminatorias, mientras que los equipos que sufran dos derrotas se despiden del torneo.

La Kings League es un torneo mundial innovador fundado por la antigua estrella del fútbol español Gerard Piqué, que combina el fútbol con el entretenimiento digital a través de reglas de juego innovadoras, y que incluye equipos presididos por una élite de estrellas del fútbol, creadores de contenido e influencers, y que ha logrado desde su lanzamiento atraer a millones de seguidores, hasta convertirse en una de las competiciones de fútbol de más rápido crecimiento a nivel mundial.