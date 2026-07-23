La ciudad italiana de Milán acoge, del 26 de julio al 1 de agosto, la Copa del Mundo de la Kings League, con la participación de los 16 mejores equipos de todo el mundo, en una edición que reúne a la élite de los campeones de las ligas internacionales y que cuenta también con la presencia de equipos presididos por varias de las grandes estrellas del fútbol mundial, entre ellas el campeón del mundo con España Lamine Yamal y el astro brasileño Neymar.

La región de Oriente Medio y el Norte de África estará representada en el torneo por los equipos Darbaha, campeón de la Kings League de la región, y Fawaz, que afrontan la competición con la ambición de lograr una destacada presencia árabe en el mayor torneo del sistema de la Kings League.

El torneo cuenta también con la participación del creador de contenido saudí Musaed Al Fawzan en el puesto de copresidente del equipo Fawaz, en un paso que refleja la creciente presencia de los creadores de contenido árabes en el torneo mundial.

El equipo Darbaha comenzará su andadura el 26 de julio con un potente enfrentamiento ante el conjunto español Los Troncos, vigente campeón del mundo la temporada pasada, en uno de los partidos más destacados de la ronda inaugural, mientras que el equipo Fawaz iniciará su participación el 27 de julio frente al Atlético Parceros, el equipo que preside la estrella colombiana James Rodríguez.

Darbaha afirmó que el regreso al ambiente de la Kings League a través de la participación en la Copa del Mundo representa un gran estímulo para el equipo, y subrayó que el objetivo va más allá de la mera participación.

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Y añadió: «Sentimos una gran ilusión por volver a la competición, y Milán representa una parada importante para nosotros. Aspiramos a representar a Arabia Saudí de la mejor manera, y creemos que somos capaces de competir por el título. Tenemos un equipo especial, y buscamos ofrecer un fútbol a la altura de nuestra afición».

Asimismo, aseguró que el equipo se inspira en su espíritu combativo en la selección de Marruecos, que ofreció niveles llamativos en el Mundial, y dijo: «El ejemplo más cercano para nosotros es la selección de Marruecos, no porque la imitemos, sino porque juega con espíritu colectivo y no se rinde nunca. Puede que algunos no nos sitúen entre los candidatos, pero dentro del campo todo es diferente: jugamos con el corazón, luchamos cada balón y creemos que somos capaces de ganar a cualquier rival».

Por su parte, Fawaz aseguró que el equipo entra en la Copa del Mundo con grandes ambiciones tras haberse coronado con el título de la Kings League de la región de Oriente Medio y el Norte de África, señalando que el objetivo consiste en dar continuidad a la exitosa trayectoria y competir por el título mundial.

Y dijo: «Ofrecimos niveles que hicieron felices a nuestras aficiones en el torneo regional, y aspiramos a repetirlo en Milán. Entramos en la Copa del Mundo con la misma mentalidad con la que disputamos la Kings League de la región, que es la de buscar ganar todos los partidos. Confiamos en las capacidades de nuestro equipo, y creemos que somos capaces de lograr un gran hito en esta edición».

Y añadió: «Representar al mundo árabe en un torneo de esta magnitud es una responsabilidad que nos enorgullece, y esperamos que nuestra participación refleje el verdadero nivel del fútbol de nuestra región. Nuestro mensaje es que los equipos árabes son capaces de competir con los mejores equipos del mundo, y esto no es más que el comienzo de lo que podemos ofrecer en el escenario internacional».

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En el torneo participan los 16 mejores equipos que se clasificaron desde los torneos de la Kings League de todo el mundo durante la temporada 2025-2026, disputándose la competición bajo un sistema que otorga a cada equipo la oportunidad de disputar al menos dos partidos en la primera fase, de modo que los equipos que consigan dos victorias se clasifican a las rondas eliminatorias, mientras que los equipos que reciban dos derrotas se despiden del torneo.

La Kings League es un torneo mundial innovador fundado por la antigua estrella del fútbol español Gerard Piqué, que combina el fútbol y el entretenimiento digital mediante reglas de juego innovadoras, y que incluye equipos presididos por una élite de estrellas del fútbol, creadores de contenido e influencers. Desde su creación ha logrado atraer a millones de seguidores, hasta convertirse en una de las competiciones de fútbol de más rápido crecimiento en el mundo.