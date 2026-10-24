El Tottenham Hotspur continuó su resurgir en la Premier League con una valiosa victoria a domicilio ante el Chelsea por dos goles a cero, en la octava jornada, en el estadio de Stamford Bridge.

Los jugadores de ambos equipos no lograron mover las redes durante la primera mitad, que terminó con empate sin goles.

En el minuto 77, el Tottenham consiguió marcar su primer gol, aprovechando un error del portero del Chelsea, Mike Penders, tras un saque de esquina ejecutado por el jugador Matheus Fernandes.

El Chelsea jugó con un hombre menos desde el minuto 80, tras la expulsión de su estrella Cole Palmer después de recibir dos amonestaciones.

Y alrededor de 3 minutos antes del final del tiempo reglamentario, Mathys Tel marcó el segundo gol de los Spurs, tras una magnífica jugada individual, después de arrancar con el balón desde antes de la mitad del campo, regatear con la pelota y mover las redes con un disparo espectacular.

El egipcio Omar Marmoush fue titular en el once del Tottenham y salió sustituido en el minuto 65.

De esta manera, el Tottenham logró su segunda victoria consecutiva, después de haber sufrido tropiezos en las primeras 6 jornadas de la Premier League.

Los Spurs perdieron 3 veces y empataron en 3 partidos, antes de su triunfo en la jornada pasada ante el Coventry City, y posteriormente su victoria sobre el Chelsea.

Con este resultado, el Tottenham elevó su cuenta a 9 puntos en la 12ª posición, mientras que el Chelsea se quedó estancado con 13 puntos en el cuarto puesto.