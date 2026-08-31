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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Con la participación de Hamza Abdelkarim: un vendaval de cinco goles devuelve al Barcelona a la cima de la Liga

Barcelona
Rayo Vallecano
Real Madrid
Primera División
H. Abdelkarim
Raphinha
L. Yamal
España
Egipto
Brasil

El clásico por el liderato continúa

El FC Barcelona logró una gran victoria sobre el Rayo Vallecano por 5-2, este lunes, en la tercera jornada de la Liga española.

El Rayo Vallecano puso mucha presión sobre el Barcelona al inicio del partido, después de que Sergio Camello marcara el primer gol de los visitantes en el minuto 12.

La respuesta del Barcelona al Rayo Vallecano llegó rápido, ya que Lamine Yamal y Raphinha marcaron dos goles en los minutos 19 y 21 respectivamente.

Anthony Gordon provocó el tercer gol del Barcelona en el minuto 51, después de enviar un centro raso al interior del área que León, jugador del Rayo Vallecano, intentó despejar, pero lo desvió por error hacia el interior de su propia portería.

Sergio Camello recortó distancias para el Rayo Vallecano en el minuto 59, mediante un córner por el lado derecho en el que Camello se elevó y lo transformó con un remate de cabeza espectacular en la portería de Joan García.

Raphinha volvió a brillar en el minuto 71 del partido, después de aprovechar el magnífico pase de tacón que recibió de Gordon y lo transformó con un disparo raso al interior de la portería.

El quinto gol llegó en el minuto 90 a través de Lamine Yamal, que recibió un pase de Karim Adeyemi desde fuera del área y disparó un balón raso preciso que se alojó en la portería.

El partido presenció la primera participación del delantero egipcio Hamza Abdelkarim con el Barcelona en la Liga, después de entrar en el minuto 85 en sustitución de Raphinha.

El Barcelona comparte actualmente el liderato de la Liga con el Real Madrid con 9 puntos, aunque el Barça está por delante por diferencia de goles.

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