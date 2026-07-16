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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Con la misma mirada... Messi recrea la icónica imagen de Maradona 40 años después

España vs Argentina
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L. Messi
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Inglaterra

Messi marcó un doblete «de tango» en la portería de Inglaterra

Desde hace años circula una imagen de Diego Maradona en el sorteo del Mundial 1986, México, donde desafía con mirada firme a Gaetano Scirea, capitán italiano y campeón del mundo.

No miraba la moneda ni al árbitro; solo fijaba su atención en el rival.

Cuarenta años después, la historia se repitió: en las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi desafió con la mirada a Harry Kane durante todo el sorteo.

El vídeo se viralizó antes de que Messi volviera a acaparar la atención en el campo.

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Según la cadena argentina «TyC Sports», las similitudes entre ambas escenas no se limitan a la mirada, En el Mundial 1986, Maradona protagonizó un duelo de miradas con Sceria antes del duelo contra Italia en la segunda jornada del grupo y luego firmó un partido inolvidable con un gol en el 1-1.

Cuatro décadas después, Messi reprodujo la escena antes de las semifinales contra Inglaterra y lideró la victoria 2-1, mismo marcador que Maradona impuso en cuartos de final de 1986.

Messi, a sus 39 años, fue el motor del ataque argentino: dio las asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez y completó nueve regates, demostrando que sigue siendo decisivo en los grandes partidos.

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