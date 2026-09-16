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Con la mira en la sexta victoria: Flick anuncia la lista del Barcelona para enfrentar al Racing

Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
España

El tren del Barça está listo para seguir sumando victorias

Hans Flick, director técnico del Barcelona, anunció la lista oficial de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Racing de Santander, esta tarde del miércoles, en el marco de la sexta jornada de LaLiga.

Según la página oficial del FC Barcelona, la lista incluyó a 23 jugadores, en medio de la continuidad de las ausencias de Ronny Bardghji y Frenkie de Jong, mientras que contó con la presencia de las principales estrellas del equipo de cara a disputar el partido en el estadio Spotify Camp Nou.

La lista del Barcelona para el enfrentamiento ante el Racing de Santander quedó de la siguiente manera:

Joan García, João Cancelo, Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczęsny, Karim Adeyemi, Andreas Christensen, Rodrigo, Nico Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Koundé, Eric García, Dominik Livaković y Hamza Abdelkarim.

El enfrentamiento entre el Barcelona y el Racing de Santander arranca a las nueve y media de la tarde, hora de España, en el que el conjunto catalán busca continuar su arranque perfecto en LaLiga.
La última victoria del Barcelona fue ante el Levante por 4-2, en un partido que presenció una destacada actuación de Lamine Yamal, quien marcó dos goles, junto a los tantos de Xavi Espart y Karim Adeyemi, para que el conjunto catalán mantenga su inicio perfecto y conserve el liderato de la tabla de clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

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El Barcelona ha marcado 21 goles en sus cinco primeros partidos de la competición, en una muestra de la fuerza ofensiva que ha exhibido el equipo de Hans Flick desde el inicio de la temporada, mientras que esta noche tendrá la oportunidad de continuar su racha de victorias y alcanzar los 18 puntos de 18 posibles, logrando su sexto triunfo consecutivo en LaLiga.


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