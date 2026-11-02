Según el informe, la Juventus de Turín, donde el delantero de la selección alemana Nick Woltemade juega cedido desde el verano, y el Tottenham Hotspur son los nombres más destacados entre los supuestamente numerosos interesados en el jugador de 23 años.

Hace exactamente dos años, tal día como hoy, Ebnoutalib disputó 74 minutos con el FC Gießen en una derrota por 0-3 ante el FSV Frankfurt en la Regionalliga Südwest. A principios de 2025 fichó por el SV Elversberg por 50.000 euros. Allí empezó a asomarse poco a poco al fútbol profesional: jugó 42 minutos en cuatro partidos de segunda división y otros dos minutos repartidos entre dos breves apariciones en la eliminatoria de ascenso a la Bundesliga.

Desde entonces, sin embargo, la trayectoria del futbolista nacido en Fráncfort no ha hecho más que ascender. Tras una sobresaliente primera mitad de temporada con el Elversberg, el Eintracht lo fichó en invierno por ocho millones de euros. El aumento de su valor de mercado en doce meses: casi un 16.000 %.

Una lesión en su segundo partido con el Eintracht frenó una progresión aún más vertiginosa del delantero. En su debut contra el BVB (3-3), Ebnoutalib había marcado su primer gol en la Bundesliga.

Próximos partidos SCP Bundesliga 09:30 SGE

Younes Ebnoutalib debuta con la selección alemana a las órdenes de Jürgen Klopp

Una vez recuperado de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, el jugador de 23 años continuó su meteórico ascenso, que alcanzó hasta ahora su punto culminante con sus dos primeras apariciones con la selección alemana dirigida por Jürgen Klopp en la Nations League. Actualmente, Ebnoutalib es uno de los delanteros más destacados de la Bundesliga, con seis goles y una asistencia.

Ahora podría recibir una sustancial mejora salarial en su contrato, vigente hasta 2031. En principio, las conversaciones al respecto debía llevarlas el director deportivo Markus Krösche, pero, tras su salida, pasarán a ser responsabilidad de Joti Chatzialexiou, que trabajará para el Eintracht a partir de febrero.