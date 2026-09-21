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Con la excepción de Güler: acusan a los jugadores del Real Madrid de falta de esfuerzo y de no correr

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
A. Guler
España

Existe un consenso en los programas radiofónicos, respecto a la situación del Real Madrid esta temporada, en que los jugadores no corren ni realizan el esfuerzo requerido, especialmente tras la derrota en el derbi ante el Atlético por 2-1.

Y después de disputar 7 jornadas de la Liga, el conjunto blanco entra en el parón internacional en la cuarta posición, a 6 puntos del líder Barcelona, que está firmando un inicio sumamente sólido.

El diario Mundo Deportivo señaló que todas las opiniones durante el programa "El Partidazo" de la Cadena COPE coincidieron en señalar con el dedo a los jugadores del Real, a quienes se considera responsables de la situación actual.

El comunicador español Manolo Lama dijo: "Ni con Carlo Ancelotti, ni con Xabi Alonso, ni con Álvaro Arbeloa. Los jugadores siguen sin currar y sin ser solidarios entre ellos".

Y añadió: "Si el Atlético de Madrid empieza a tocar el balón, concretamente entre los dos centrales y el portero, el Real Madrid no salía a presionarle".

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Lama explicó sobre el conjunto blanco: "Estaba esperando, ni siquiera quería salir a disputarle el balón".

Por su parte, el periodista Paco González dijo: "El Real Madrid actual no tiene los jugadores necesarios para jugar, salvo Güler. ¿Quién puede ejecutar una jugada colectiva organizada en el Madrid con este once actual? Tchouaméni, Bellingham; en cuanto al resto, todo lo que aportan son acciones individuales".

Y recalcó: "El Real Madrid saca un 10 físicamente cuando los ves, físicamente pueden superar a cualquiera, pero para jugar al fútbol, solo está Güler".

Y agregó: "Koundé y Dumfries no tienen una buena capacidad para sacar el balón desde atrás. Es un problema enorme relacionado con el estilo de juego y los jugadores".

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